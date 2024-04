PressFocus Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków

Tydzień temu jak nagrywałem Przemowę, mówiłem, że w PZPN tak na moje oko dominuje w tej sprawie niedasizm

Teraz już nie mam wątpliwości – PZPN nawet nie chce zająć się tą sprawą na poważnie

Zasłanianie się sztywnymi przepisami oraz brak realnych działań w tej sprawie, choćby próba interwencji, gdy czarno na białym widać, że Wisła Płock podjęła decyzję, bo tak, bo sobie sama tak postanowiła i nie potrzebowała zawracać sobie d… jakimikolwiek konsultacjami, jest szczytem niedasizmu

PZPN odnosi się do sprawy braku kibiców Wisły Kraków na meczu z Wisłą Płock

W Internecie pojawiło się ostatnio takie pismo z płockiej policji, która zaprzecza, by Wisła Płock – oczywiście zakazująca wstępu na swój stadion kibicom Wisły Kraków – wydała negatywną opinię na temat ich udziału.

Mało tego – policja informuje, że klub Wisła Płock nie prowadził z nią w tej sprawie żadnej korespondencji, a ona sama nie uznaje spotkania pomiędzy tymi zespołami za imprezę masową podwyższonego ryzyka. Jako że nie kryłem się nigdy ze swoją opinią w tej sprawie i ten nieformalny zakaz dla Wisły uważam za pełen hipokryzji, paru ludzi oznaczyło mnie pod postem, bym zerknął i się zajął. No to napisałem do PZPN z prośbą o wykładnię, czy Wisła Płock może w takich warunkach zakazać wejścia kibicom Wisły Kraków. W takich, czyli bez żadnej opinii policji, na podstawie własnej oceny, że ten mecz stwarza niebezpieczeństwo dla osób obecnych na stadionie. I dostałem odpowiedź kompletnie pozbawioną odniesienia się do mojego pytania.

Cały odcinek “Przemowy” poniżej.