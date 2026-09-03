Mourinho nie bierze jeńców. Szpilka prosto w Bayern i PSG

20:49, 3. września 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Bayern & Germany [X]

Jose Mourinho wypowiedział się na temat sił w TOP5 ligach w Europie. Jednocześnie wbił szpilkę w Paris Saint-Germain i Bayern Monachium. Trener Realu Madryt zasugerował, że Bundesliga i Ligue 1 są dużo słabsze niż La Liga i łatwiej wygrać tam mistrzowski tytuł.

Jose Mourinho
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ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho umniejszył sukcesy PSG i Bayernu Monachium

Jose Mourinho w przeszłości wygrywał mistrzowskie tytułu w trzech z pięciu najlepszych lig w Europie. Z Chelsea zdobył Premier League, z Interem Mediolan wygrał Serie A, a z Realem Madryt zdobył mistrzostwo Hiszpanii. Latem tego roku wrócił na Bernabeu, aby raz jeszcze sięgnąć po mistrzowski tytuł. Nigdy jednak nie pracował w Bundeslidze oraz Ligue 1. Na konferencji przedmeczowej wbił szpilkę w najlepszy kluby we Francji i Niemczech.

Dla mnie La Liga jest trudną ligą, ponieważ presja jest w niej nieustanna. Zawsze trzeba wygrywać. Są rozgrywki, w których nie musisz zwyciężać w każdym spotkaniu. Mistrzowie Francji czy Niemiec mogą ze spokojem powiedzieć: „Wiemy, że zdobędziemy tytuł”. Tutaj presję odczuwa się tydzień po tygodniu. Jeśli nie wygrywasz, wynik uznawany jest za zły. Ta presja odgrywa ważną rolę w przypadku zespołów rywalizujących w lidze o tak wysokim poziomie – powiedział.

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Nie da się ukryć, że szpilka była skierowana w stronę obecnych mistrzów, a jednocześnie hegemonów tamtejszej piłki, czyli Paris Saint-Germain i Bayern Monachium. Trudno z tym polemizować. Od 2012 roku rozgrywki Ligue 1 tylko dwa razy wygrał inny zespół niż PSG (Lille w 2021 i Monaco w 2017). Z kolei Bawarczycy od 2012 roku oddali tytuł tylko jeden raz na rzecz Bayeru Leverkusen w 2024 roku.

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