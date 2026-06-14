Niemcy – Curacao: znamy wyjściowe składy. Wielki powrót legendy

Niemcy zagrają z Curacao w pierwszym meczu grupy E na mistrzostwach świata 2026. Julian Nagelsmann i Dick Advocaat odsłonili karty przed spotkaniem.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Składy na mecz Niemcy – Curacao

Reprezentacja Niemiec w niedzielę rozpocznie zmagania na mistrzostwach świata 2026. W pierwszym meczu grupy E zespół Juliana Nagelsmanna zmierzy się z Curacao, debiutującym na wielkiej imprezie. Czterokrotni mistrzowie świata chcą zrehabilitować się po nieudanych występach na poprzednich mundialach.

Zarówno w Rosji, jak i w Katarze Niemcy nie zdołali wyjść z fazy grupowej. Tuż przed rozpoczęciem turnieju z kadry wypadł Lennart Karl, który był objawieniem Bayernu Monachium. Dla karaibskiej reprezentacji już sam awans na turniej jest ogromnym sukcesem, a każdy zdobyty punkt będzie traktowany jako historyczne osiągnięcie. Zespół znany jako The Blue Wave opiera się w dużej mierze na zawodnikach wychowanych w Holandii.

Jedną z kluczowych postaci drużyny jest Leandro Bacuna – kapitan i lider zespołu, mający na koncie 72 występy i 16 goli w reprezentacji. Do Curacao wrócił Dick Advocaata. 78-letni szkoleniowiec zostanie dziś najstarszym selekcjonerem w historii mistrzostw świata.

Niemcy z kolei dysponują bardzo silnym środkiem pola. Odpowiedzialność za kreowanie gry spoczywać będzie m.in. na Florianie Wirtzu i Jamalu Musiali. W ofensywie selekcjoner ma szerokie pole manewru. W kadrze znaleźli się m.in. Kai Havertz, Nick Woltemade oraz Deniz Undav. Do bramki natomiast wrócił Manuel Neuer. Początek meczu Niemcy – Curacao o godzinie 19:00.

Wyjściowe składy:

Niemcy: Neuer – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown – Nmecha, Pavlović – Sane, Musiala, Wirtz – Havertz

Curacao: Room – Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville – Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna, Chong – Locadia, Hansen