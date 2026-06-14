Niemcy – Curacao: znamy wyjściowe składy. Wielki powrót legendy

17:46, 14. czerwca 2026 19:20, 14. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Niemcy zagrają z Curacao w pierwszym meczu grupy E na mistrzostwach świata 2026. Julian Nagelsmann i Dick Advocaat odsłonili karty przed spotkaniem.

Julian Nagelsmann
Obserwuj nas w
dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Składy na mecz Niemcy – Curacao

Reprezentacja Niemiec w niedzielę rozpocznie zmagania na mistrzostwach świata 2026. W pierwszym meczu grupy E zespół Juliana Nagelsmanna zmierzy się z Curacao, debiutującym na wielkiej imprezie. Czterokrotni mistrzowie świata chcą zrehabilitować się po nieudanych występach na poprzednich mundialach.

Zarówno w Rosji, jak i w Katarze Niemcy nie zdołali wyjść z fazy grupowej. Tuż przed rozpoczęciem turnieju z kadry wypadł Lennart Karl, który był objawieniem Bayernu Monachium. Dla karaibskiej reprezentacji już sam awans na turniej jest ogromnym sukcesem, a każdy zdobyty punkt będzie traktowany jako historyczne osiągnięcie. Zespół znany jako The Blue Wave opiera się w dużej mierze na zawodnikach wychowanych w Holandii.

Jedną z kluczowych postaci drużyny jest Leandro Bacuna – kapitan i lider zespołu, mający na koncie 72 występy i 16 goli w reprezentacji. Do Curacao wrócił Dick Advocaata. 78-letni szkoleniowiec zostanie dziś najstarszym selekcjonerem w historii mistrzostw świata.

Niemcy z kolei dysponują bardzo silnym środkiem pola. Odpowiedzialność za kreowanie gry spoczywać będzie m.in. na Florianie Wirtzu i Jamalu Musiali. W ofensywie selekcjoner ma szerokie pole manewru. W kadrze znaleźli się m.in. Kai Havertz, Nick Woltemade oraz Deniz Undav. Do bramki natomiast wrócił Manuel Neuer. Początek meczu Niemcy – Curacao o godzinie 19:00.

Wyjściowe składy:

Niemcy: Neuer – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown – Nmecha, Pavlović – Sane, Musiala, Wirtz – Havertz

Curacao: Room – Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville – Comenencia, L. Bacuna, J. Bacuna, Chong – Locadia, Hansen

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości