Motor Lublin dogadany z nowym trenerem. To już przesądzone

Motor Lublin rozstaje się z Mateuszem Stolarskim. Nowym szkoleniowcem zostanie Mariusz Misiura, który z kolei opuszcza Wisłę Płock - potwierdza Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Stolarski

Mariusz Misiura zostanie nowym trenerem Motoru

Motor Lublin zakończył miniony sezon PKO BP Ekstraklasy na 12. miejscu w tabeli. Choć drużyna prowadzona przez Mateusza Stolarskiego przez długi czas balansowała na granicy strefy spadkowej, ostatecznie klubowe władze zdecydowały się nie dokonywać zmiany na stanowisku trenera w trakcie rozgrywek.

Po zakończeniu sezonu w klubie z Lubelszczyzny rozpoczął się jednak proces przebudowy kadry. Z zespołem pożegnało się już kilku zawodników, w tym Ivan Brkić, który przeniósł się do Legii Warszawa, Bartosz Wolski do GKS-u Katowice oraz Michał Król, który zasilił Wisłę Płock. Lista odejść ma być jednak jeszcze dłuższa.

Jak informuje Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl, Motor osiągnął już porozumienie z Mariuszem Misiurą. 45-letni szkoleniowiec ma podpisać kontrakt obowiązujący do czerwca 2029 roku. Misiura do Lublina przenosi się po dwóch latach pracy w Wiśle Płock. Nafciarze zakończyli sezon ligowy na 8. miejscu.

Wcześniej Misiura prowadził także Znicz Pruszków oraz Wartę Gorzów Wielkopolski. Nowy sezon Ekstraklasy Motor rozpocznie od wyjazdowego spotkania z Widzewem Łódź. 45-latek pokazał w Płocku, że potrafi doskonale wykorzystać potencjał beniaminka, a po rundzie jesiennej był nawet sensacyjnym liderem tabeli.