Niemcy – Curacao: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (14.06.2026)

Niemcy zmierzą się z Curacao w pierwszym spotkaniu grupy E na mistrzostwach świata 2026. Mecz w Houston odbędzie się w niedzielę (14 czerwca) o godzinie 19:00. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz w TV i online.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jamal Musiala

Niemcy – Curacao: gdzie oglądać?

Niemcy zmierzą się z Curacao w pierwszym meczu grupy E podczas mistrzostw świata 2026. Czterokrotni mistrzowie świata chcą wreszcie zmazać plamę po dwóch ostatnich mundialach, które zakończyły się dla nich ogromnym rozczarowaniem. Niemcy sensacyjnie odpadali już na etapie fazy grupowej w Katarze i Rosji.

Reprezentacja Curacao debiutuje na wielkim turnieju. Na ławkę trenerską w maju wrócił Dick Advocaat, 78-letni szkoleniowiec zapisze się w historii jako najstarszy trener prowadzący reprezentację na mistrzostwach świata.

Niemcy – Curacao: transmisja w TV

Mecz Niemcy – Curacao będzie transmitowany w telewizji na antenach TVP 2 oraz TVP Sport. Mateusz Borek oraz Grzegorz Mielcarski skomentują rywalizację o pierwsze punkty w grupie E.

Niemcy – Curacao: stream online

Spotkanie pomiędzy Niemcami a Curacao będzie także transmitowane w serwisie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP Sport. Początek meczu zaplanowano na godzinę o godzinie 19:00.

Niemcy – Curacao: sonda

Kto wygra mecz? Niemcy

Remis

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Niemcy – Curacao: kursy bukmacherskie

Kursy wystawione przez Superbet nie pozostawiają większych wątpliwości. Zdecydowanym faworytem starcia z Curacao są Niemcy. Wygrana ekipy Nagelsmanna została wyceniona na około 1.04, podczas gdy zwycięstwo reprezentacji Curacao aż na 50.00. Kurs na remis wynosi mniej więcej 22.00.

Niemcy Curacao 1.04 23.0 50.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 czerwca 2026 17:00

Kiedy odbędzie się mecz Niemcy – Curacao? Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę (14 czerwca) o godzinie 19:00. Gdzie obejrzeć spotkanie Niemcy – Curacao? Mecz będzie dostępne na żywo na antenach TVP 2 i TVP Sport. W internecie mecz będzie transmitowany w serwisie sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP.

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