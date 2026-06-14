Niemcy – Curacao: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (14.06.2026)

Niemcy – Curacao: gdzie oglądać?
Niemcy zmierzą się z Curacao w pierwszym meczu grupy E podczas mistrzostw świata 2026. Czterokrotni mistrzowie świata chcą wreszcie zmazać plamę po dwóch ostatnich mundialach, które zakończyły się dla nich ogromnym rozczarowaniem. Niemcy sensacyjnie odpadali już na etapie fazy grupowej w Katarze i Rosji.
Reprezentacja Curacao debiutuje na wielkim turnieju. Na ławkę trenerską w maju wrócił Dick Advocaat, 78-letni szkoleniowiec zapisze się w historii jako najstarszy trener prowadzący reprezentację na mistrzostwach świata.
Niemcy – Curacao: transmisja w TV
Mecz Niemcy – Curacao będzie transmitowany w telewizji na antenach TVP 2 oraz TVP Sport. Mateusz Borek oraz Grzegorz Mielcarski skomentują rywalizację o pierwsze punkty w grupie E.
Niemcy – Curacao: stream online
Spotkanie pomiędzy Niemcami a Curacao będzie także transmitowane w serwisie sport.tvp.pl oraz aplikacji mobilnej TVP Sport. Początek meczu zaplanowano na godzinę o godzinie 19:00.
Niemcy – Curacao: sonda
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Niemcy – Curacao: kursy bukmacherskie
Kursy wystawione przez Superbet nie pozostawiają większych wątpliwości. Zdecydowanym faworytem starcia z Curacao są Niemcy. Wygrana ekipy Nagelsmanna została wyceniona na około 1.04, podczas gdy zwycięstwo reprezentacji Curacao aż na 50.00. Kurs na remis wynosi mniej więcej 22.00.
Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę (14 czerwca) o godzinie 19:00.
Mecz będzie dostępne na żywo na antenach TVP 2 i TVP Sport. W internecie mecz będzie transmitowany w serwisie sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP.
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