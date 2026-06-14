Ferran Torres tak skomentował transfer do PSG

Ferran Torres stanowczo odniósł się do informacji o możliwym transferze do Paris Saint-Germain. Napastnik Barcelony podkreślił, że nie interesują go obecnie żadne spekulacje dotyczące przyszłości.

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Ferran Torres

Ferran Torres skupiony tylko na mundialu

Ferran Torres w ostatnich dniach był łączony z PSG. Francuski klub miał rozważać sprowadzenie reprezentanta Hiszpanii jako potencjalnego następcy Bradleya Barcoli, którego przyszłość stoi pod znakiem zapytania.

Piłkarz Barcelony nie pozostawił jednak miejsca na domysły. Podczas konferencji prasowej przed pierwszym meczem Hiszpanii na mistrzostwach świata został zapytany o doniesienia transferowe i odpowiedział bardzo krótko. – Nie wiem nic o PSG i mnie to nie interesuje – powiedział Ferran Torres.

26-latek podkreślił, że całą uwagę poświęca obecnie reprezentacji Hiszpanii. Gdy pojawiły się pytania o przyszłość i ewentualne rozmowy kontraktowe z Barceloną, ponownie skierował temat na mundial. – Interesuje mnie tylko jutrzejszy mecz – dodał hiszpański napastnik.

Jego obecna umowa obowiązuje do czerwca 2027 roku. Choć w najbliższych miesiącach Barcelona ma zająć się kwestią przyszłości zawodnika, sam Ferran nie chce teraz poświęcać temu uwagi.

Natomiast Hansi Flick uważa go za piłkarza nietykalnego i nie chce dopuścić do transferu. Wszystko wskazuje na to, że wszelkie rozmowy kontraktowe i transferowe schodzą obecnie na dalszy plan, a pełna koncentracja Hiszpana skupia się na mistrzostwach świata i walce o sukces z reprezentacją.