Górnik Zabrze finalizuje rekordowy transfer. Chorwackie media piszą wprost

Bruno Durdov zostanie nowym zawodnikiem Górnika Zabrze. Takie informacje przekazał chorwacki serwis jutarnji.hr, który ujawnił szczegóły porozumienia osiągniętego pomiędzy polskim klubem a Hajdukiem Split. Transfer ma przejść do historii Górnika jako najdroższy zakup w dziejach klubu.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Górnik Zabrze pobije własny rekord transferowy

Bruno Durdov od kilku tygodni był łączony z odejściem z Hajduka Split, ale dopiero teraz negocjacje zakończyły się pełnym porozumieniem. Według jutarnji.hr 18-letni skrzydłowy będzie kontynuował karierę w Górniku Zabrze.

Trójkolorowi zapłacą za młodzieżowego reprezentanta Chorwacji około 900 tysięcy euro. To więcej niż dotychczasowy rekord transferowy Górnika, którym był zakup Lawrence’a Ennaliego za 740 tysięcy euro, donoszą tamtejsze media.

Na tym jednak nie koniec. Hajduk zachowa od 25 do 30 procent zysku z kolejnego transferu zawodnika, a umowa zawiera również dodatkowe bonusy. Według źródła całkowita wartość transakcji może w przyszłości wzrosnąć nawet do 1,5 miliona euro.

Rozmowy między klubami trwały przez wiele tygodni. Obie strony długo pozostawały przy swoich warunkach, ale ostatecznie udało się wypracować kompromis. Górnik od dłuższego czasu obserwował Durdova i mocno zabiegał o jego pozyskanie.

Kluczową rolę odegrały także rozmowy piłkarza z władzami klubu, trenerem Michałem Gašparíkiem oraz Lukasem Podolskim. Były mistrz świata z 2014 roku, który niedawno zakończył karierę i został właścicielem Górnika, miał przedstawić zawodnikowi wizję jego rozwoju w Zabrzu. Według jutarnji.hr Durdov ma dołączyć do nowej drużyny natychmiast po sfinalizowaniu formalności.

Dla Hajduka sprzedaż młodego talentu ma również ogromne znaczenie finansowe. Chorwacki klub zmaga się obecnie z problemami ekonomicznymi, a środki z transferu mają pomóc ustabilizować sytuację i pomóc w bieżącym funkcjonowaniu zespołu.