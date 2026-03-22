Guardiola skomentował triumf w Pucharze Ligi Angielskiej. Zrobił to w swoim stylu

21:44, 22. marca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz

Pap Guardiola w swoim stylu skomentował zwycięstwo Manchesteru City w finale Pucharu Ligi Angielskiej. Hiszpański szkoleniowiec poprosił arbitrów, aby dali mu żółtą kartę za sposób świętowania.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Manchester City w niedzielę odniósł wielkie zwycięstwo w Pucharze Ligi Angielskiej. Podopieczni Pepa Guardioli pokonali Arsenal rezultatem 2:0. Bohaterem rywalizacji został Nico O’Reilly, który strzelił dwa gole. To zwycięstwo było również wyjątkową chwilą dla trenera The Citizens. Hiszpan sięgnął bowiem po 40. trofeum w karierze trenerskiej.

Dziennikarze dotarli do Pepa Guardioli, który na gorąco skomentował sukces. Szkoleniowiec Manchesteru City zrobił to w swoim stylu, ponieważ poprosił, żeby sędzia ukarał go żółtą kartką. Hiszpan nie ukrywał, że zwycięstwo w finale Pucharu Ligi Angielskiej nad Arsenalem bardzo go cieszy i nie ma zamiaru ukrywać radości.

Dajcie mi jeszcze jedną żółtą kartkę! Będę i tak świętował. Nie jestem jeszcze sztuczną inteligencją. Jestem człowiekiem i potrafię świętować. Chcę świętować. To nie jest brak szacunku dla Arsenalu ani dla ich kibiców, po prostu świętuję z moimi ludźmi. Jestem człowiekiem z emocjami i kiedy je czuję, to po prostu je wyrażam – mówił Pep Guardiola, cytowany przez serwis „Manchester Evening News”.

Wciąż czuję radość z rywalizacji. Dzisiaj to było prawdziwe wyzwanie. Nikt nam niczego nie dawał, a ja powiedziałem zawodnikom, że dzisiaj zobaczymy siebie, jaki jest nasz poziom w starciu z najlepszą drużyną – podsumował.

Manchester City musi przygotować się do sobotniego meczu. Tego dnia The Citizens zagrają z Liverpoolem w Pucharze Anglii.

