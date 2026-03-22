PressFocus Na zdjęciu: Nico O'Reilly

Manchester City pokonał Arsenal i sięgnął po Puchar Ligi Angielskiej

W niedzielne popołudnie oczy piłkarskich kibiców z Wielkiej Brytanii były zwrócone na Wembley. To właśnie na tym legendarnym obiekcie odbył się mecz Arsenalu z Manchesterem City w finale Pucharu Ligi Angielskiej. Rywalizacja Mikela Artety z Pepem Guardiolą zawsze wzbudza spore emocje. Teraz nie było inaczej, ponieważ mierzyły się ze sobą dwie najlepsze drużyny obecnego sezonu Premier League.

Rywalizacja w pierwszej połowie nie powaliła na kolana. Manchester City częściej operował z piłką przy nodze, ale nie miał z tego odpowiednich korzyści. Arsenal natomiast grał głównie z kontry i częściej oddawał strzały na bramkę. Fani zgromadzeni na Wembley oraz przed ekranami telewizorów mieli spory niedosyt, ponieważ zespoły schodziły na przerwę z bezbramkowym rezultatem.

Od początku drugiej odsłony do głosu dochodzili wyłącznie piłkarze Manchesteru City. Podopieczni Pepa Guardioli zaczęli tworzyć wiele groźnych akcji, aż wreszcie po godzinie gry objęli prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Nico O’Reilly. Chwilę później młody defensor po raz drugi uszczęśliwił swój zespół, a na tablicy wyników było już 2:0. Arsenal tego dnia był bardzo słabo dysponowany i nie potrafił odpowiedzieć rywalom. Tym samym to trofeum wędruje do rąk popularnych Obywateli.

Manchester City już musi się skupić na następnym meczu. W sobotę podopieczni Pepa Guardioli zagrają z Liverpoolem w ćwierćfinale Pucharu Anglii. Arsenal natomiast tego samego dnia zagra z Southampton.

Arsenal – Manchester City 0:2

O’Reilly (60′, 64′)