Arsenal i Manchester City to ekipy, które w niedzielne popołudnie zmierzą się ze sobą w bezpośrednim starciu w finale Carabao Cup. Opta oceniła szanse obu ekip na triumf.

Kto wygra Carabao Cup? Superkomputer już to policzył

Arsenal i Manchester City to drużyny, które w tej kampanii rywalizują o mistrzostwo Premier League. Z kolei w niedzielę na Wembley oba zespoły zagrają ze sobą w finale Pucharu Ligi Angielskiej. Superkomputer Opta oszacował natomiast prawdopodobieństwo końcowego triumfu każdej z ekip.

Źródło twierdzi, że szanse na wygraną Kanonierów wynoszą 51,9 procent. Z kolei ewentualny wariant, w którym górą będzie ekipa Josepa Guardioli, został oszacowany na 24,8 procent. Ponadto superkomputer ocenił na 23,3 procent prawdopodobieństwo, że spotkanie zakończy się dogrywką, a nawet rzutami karnymi.

Finał z udziałem Arsenalu i Manchesteru City zacznie się o godzinie 17:30. Sędzią głównym rywalizacji będzie natomiast Peter Banks.

W poprzedniej kampanii Newcastle United okazało się najlepszą ekipą w Pucharze Ligi Angielskiej. Gracze drużyny ze St James’ Park w finale pokonali Liverpool (2:1).

Kanonierzy zmierzą się z ekipą z Etihad Stadium po raz pierwszy od września minionego roku. Wówczas na Emirates Stadium padł remis (1:1). Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach między drużynami dwukrotnie lepszy był Arsenal, a w trzech meczach zespoły dzieliły się punktami. The Citizens po raz ostatni pokonali Londyńczyków w kwietniu 2023 roku. Wówczas w roli gospodarza wygrali różnicą trzech trafień (4:1).