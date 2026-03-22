Arsenal okazał się gorszy od Manchesteru City w finale Pucharu Ligi Angielskiej (0:2). Jamie Redknapp po spotkaniu skrytykował Mikela Artetę za wybór bramkarza na ten mecz.

Jamie Redknapp krytykuje Mikela Artetę za wybór bramkarza na finał

Arsenal chciałby jak najszybciej zapomnieć o niedzielnym finale Pucharu Ligi Angielskiej. Podopieczni Mikela Artety zostali pokonani przez Manchester City rezultatem 0:2. Jednym z antybohaterów meczu został Kepa Arrizabalaga, który zastąpił między słupkami David Raya. Rezerwowy bramkarz Kanonierów popełnił błąd, który skutował golem przeciwników.

Po spotkaniu Jamie Redknapp wylał wiele słów krytyki pod adresem Mikela Artety. Właśnie za wybór bramkarza. Ekspert podkreśla, że szkoleniowiec Arsenalu musi wziąć odpowiedzialność na swoje barki za porażkę w finale.

– Wiem, że ludzie powiedzą, że to kwestia sentymentu i że grał we wcześniejszych rundach, ale Kepa nie jest tak dobry jak Raya. Dlatego jest numerem dwa – zaczął Jamie Redknapp w „Sky Sports”.

– Dlaczego więc w finale wielkiego pucharu, kiedy od tak dawna nie zdobyłeś żadnego trofeum, decydujesz się na jego grę? Arteta musi wziąć za to odpowiedzialność. To był ogromny błąd. To nie jest tak, że mówię to po fakcie, powiedziałem to już przed meczem – podsumował.

Arsenal musi jak najszybciej wymazać z głowy tę porażkę. Już w najbliższą sobotę podopieczni Mikela Artety zagrają z Southampton w ćwierćfinale Pucharu Anglii.