Arsenal przegrał z Manchesterem City w finale Pucharu Ligi Angielskiej rezultatem 0:2. Mikel Arteta przemówił po bolesnej porażce, a także skomentował sytuację związaną z wyborem bramkarza na mecz.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Mikel Arteta po przegranym finale Pucharu Ligi Angielskiej

Niedziela nie okazała się szczęśliwa dla Arsenalu. Podopieczni Mikela Artety przegrali bowiem z Manchesterem City w finale Pucharu Ligi Angielskiej rezultatem 0:2. Pod adresesem szkoleniowca Kanonierów wylało się sporo słów krytyki za wybór bramkarza. Jamie Redknapp również skrytykował Hiszpana za postawienie na Kepę Arrizabalagę między słupkami.

Chwilę po spotkaniu ukazała się wypowiedź Mikela Artety. Szkoleniowiec Arsenalu odniósł się do wyboru golkipera na finał. Hiszpan przyznał również, że porażka z Manchesterem City jest bardzo trudna do zniesienia.

– Zrobiłem to, co uważam za słuszne, czyli uczciwe i sprawiedliwe. Kepa to znakomity bramkarz i byłoby wobec niego bardzo niesprawiedliwe, gdybym dokonał innego wyboru – mówił Mikel Arteta, cytowany przez serwis Football.london.

– To, co zrobił Kepa w tych rozgrywkach i jak pomógł nam dotrzeć do finału, uważam za słuszne. Błędy są nieodłączną częścią futbolu i niestety wydarzyły się w kluczowym momencie – kontynuował Hiszpan.

– Jestem bardzo smutny. Trudno to znieść. Wiemy, jak wiele to znaczy i jak bardzo tego pragnęliśmy. Fakt, nie udało nam się tego osiągnąć, wynk jest rozczarowujący i pozostawia niesmak – podsumował.

W najbliższym meczu Arsenal stawi czoła Southamptonowi. Będzie to spotkanie ćwierćfinałowe w Pucharze Anglii.