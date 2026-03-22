Guardiola dołożył kolejne trofeum. Wielkie osiągnięcie trenera Man City

Guardiola ma się czym pochwalić. Zdobył kolejne trofeum
Manchester City od 2016 roku dominuje na angielskim podwórku. To efekt zatrudnienia Pepa Guardioli, który znakomicie odnalazł się na Etihad Stadium. W tym czasie drużyna aż sześciokrotnie świętowała krajowe mistrzostwo, dokładając do tego szereg innych sukcesów. W niedzielę Obywatele ograli Arsenal 2-0 w finale Pucharu Ligi Angielskiej. To ważny moment dla Guardioli, który sięgnął tym samym po swoje czterdzieste trofeum w trenerskiej karierze.
Dla Guardioli Manchester City jest trzecim klubem, odkąd pracuje w zawodzie szkoleniowca. Karierę zaczynał w Barcelonie, gdzie spędził cztery lata. Później zaliczył trzyletni epizod w Bayernie Monachium, a od 2016 roku prowadzi właśnie Manchester City.
Po raz piąty w karierze Guardiola zdobył Puchar Ligi Angielskiej. Najczęściej wygrywał mistrzostwo Anglii – aż sześciokrotnie. Po cztery razy triumfował w Klubowych Mistrzostwach Świata i Superpucharze Europy, a po trzy razy zdobywał Ligę Mistrzów, mistrzostwo Hiszpanii, mistrzostwo Niemiec, Puchar Króla oraz Tarczę Wspólnoty.
Zwycięstwo nad Arsenalem może okazać się kluczowe dla przyszłości Guardioli. Od miesięcy mówi się o jego odejściu z Manchesteru City, mimo ważnej umowy do połowy 2027 roku.