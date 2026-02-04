Arsenal zna już rywala w finale Pucharu Ligi Angielskiej. Kanonierzy o tytuł zagrają z Manchesterem City, który w dwumeczu rozbił Newcastle.

Mark Cosgrove/ News Images/ Sipa USA/ PressFocus Na zdjęciu: Manchester City - Newcastle United

Arsenal kontra Manchester City na Wembley

Jedyną bramkę w rewanżowym starciu z Chelsea zdobył Kai Havertz. Arsenal wygrał wtorkowy pojedynek po golu byłego zawodnika The Blues, a w całym dwumeczu triumfował 4:2. Podopieczni Mikela Artety czekali na rywala, którego miała wyłonić rywalizacja Manchester City – Newcastle.

Obywatele w pierwszym spotkaniu pokonali Sroki 2:0 po golach Antoine’a Semenyo i Rayana Cherkiego. Natomiast w zmaganiach na Etihad już po 32 minutach prowadzili 3:0. Na listę strzelców wpisali się Omar Marmoush, który cieszył się z dubletu, i Tijjani Reijnders.

Goście odpowiedzieli w 62. minucie za sprawą Anthony’ego Elangi. Szwed zanotował swoje pierwsze trafienie w barwach The Magpies. Jednak obrońców tytułu nie było stać na więcej i ostatecznie przegrali 1:3.

Finał odbędzie się 22 marca na Wembley w Londynie. Arsenal dwukrotnie sięgał po Puchar Ligi, natomiast Manchester City w swoim dorobku ma osiem zwycięstw. Ostatnie w 2021 roku.