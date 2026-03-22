Manchester City pokonał Arsenal w finale Pucharu Ligi Angielskiej (2:0). Bohaterem meczu został Nico O'Reilly, autor dwóch trafień, który przemówił po końcowym gwizdku na łamach "Sky Sports".

Nico O’Reilly po meczu Manchester City – Arsenal w finale Pucharu Ligi Angielskiej

Manchester City w niedzielę mierzył się z Arsenalem w finale Pucharu Ligi Angielskiej. Mecz zakończył się triumfem The Citizens, którzy tego dnia zwyciężyli rezultatem 2:0. Bohaterem rywalizacji został Nico O’Reilly, autor dwóch trafień. Pucharowy triumf to niezwykle ważna dla chwila Pepa Guardioli. Hiszpański szkoleniowiec sięgnął po 40. trofeum w swojej trenerskiej karierze.

Po spotkaniu dziennikarze „Sky Sports” dotarli do Nico O’Reillya. Bohaterem meczu na gorąco skomentował sukces i wspaniałą dla siebie chwilę. Obrońca Manchesteru City podkreślił, że ten wyczyn smakuje jeszcze lepiej, ponieważ Arsenal jest doskonałą drużyną. Anglik podkreślił, że te dwa gole są jego prezentem urodzinowym, ponieważ dzień wcześniej skończył 20 lat.

– Niewiarygodym uczuciem jest wygranie finału. Zwłaszcza, że pokonaliśmy tę drużynę, a wszyscy dokonale wiemy, jak dobrzy są. Musimy teraz pójść za ciosem, Ten sukces da nam dobry impuls. Dzisiaj byliśmy po prostu w świetnej formie – mówił Nico O’Reilly.

– Trochę niedowierzałem, widząc, jak wszyscy kibice wiwatują, gdy strzelałem te gole. Naprawdę wspaniałe uczucie i wspaniały urodzinowy prezent – dodał defensor.

Nico O’Reilly w obecnym sezonie rozegrał 44 spotkania w koszulce Manchesteru City. Lewy obrońca może się pochwalić wybitnymi liczbami. Strzelił bowiem aż osiem goli, a także zaliczył pięć asyst.