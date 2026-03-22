Arsenal i Manchester City zmierzą się ze sobą w finale Pucharu Ligi Angielskiej. Tymczasem na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy wyjściowe zestawienia obu zespołów.

W niedzielę odbędzie się wielki finał Pucharu Ligi Angielskiej, który nosi nazwę Carabao Cup. A w nim Arsenal i Manchester City zmierzą się ze sobą. Mecz na Wembley zapowiada się niezwykle interesująco, ponieważ zmierzą się ze sobą nie tylko najlepsze drużyny turnieju, ale także całej Premier League. Starcie między Mikelem Artetą i Pepem Guardiolą zawsze budzą sporo emocji i teraz nie powinno być inaczej.

Tymczasem na około godzinę przed pierwszym gwizdkiem poznaliśmy zestawienia, jakie desygnowali do boju obaj szkoleniowcy. W drużynie Arsenalu zobaczymy m.in. Declana Rice’a, Kaia Havertza czy też Viktora Gyokeresa. Manchester City natomiast posłał do boju w ataku Erlingu Haalanda.

Arsenal: Kepa – White, Saliba, Gabriel, Hincapie – Zubimendi, Rice, Havertz – Saka, Gyokeres, Trossard

Manchester City: Trafford – Nunes, Khusanov, Ake, O’Reilly – Rodri – Cherki, Bernardo Silva, Doku – Semenyo, Haaland

Pierwszy gwizdek na Wembley rozbrzmi już o godzinie 17:30. Arbitrem finału Pucharu Ligi Angielskiej będzie Peter Bankes