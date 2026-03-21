Arsenal i Manchester City zagrają o pierwsze duże trofeum angielskiego sezonu. Na Wembley zmierzą się dwie najmocniejsze drużyny Premier League, ale do finału Carabao Cup to Kanonierzy przystępują do meczu w lepszych nastrojach.

PA Images / Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta oraz Pep Guardiola

Arsenal jedzie na fali i chce przełamać finałową niemoc

Arsenal podejdzie do finału Carabao Cup jako lider Premier League i zespół będący w bardzo dobrej formie. Drużyna Mikela Artety pozostaje niepokonana od 14 meczów o stawkę, a w środku tygodnia wyeliminowała Bayer Leverkusen w Lidze Mistrzów.

Kanonierzy czekają na trofeum od 2020 roku, dlatego niedzielny finał ma dla nich szczególne znaczenie. To także szansa na przełamanie niekorzystnej serii w tych rozgrywkach, bo Arsenal przegrał trzy ostatnie finały Pucharu Ligi, a po raz ostatni sięgał po to trofeum jeszcze w sezonie 1992/93.

Zespół Artety imponuje organizacją gry i defensywą. W obecnym sezonie Arsenal zachował aż 25 czystych kont w 49 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, a dużym atutem pozostaje także szeroki wachlarz możliwości w ofensywie.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Manchester City chce uratować sezon na Wembley

Manchester City przystąpi do finału po bolesnym odpadnięciu z Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Drużyna Pepa Guardioli wygrała tylko jedno z pięciu ostatnich spotkań we wszystkich rozgrywkach, dlatego mecz z Arsenalem urasta do rangi wyjątkowo ważnego momentu sezonu.

Obywatele mają jednak ogromne doświadczenie w tych rozgrywkach. City sięgało po Puchar Ligi już osiem razy i wygrało siedem kolejnych finałów, ostatni raz przegrywając decydujący mecz w sezonie 1973/74.

Problemem zespołu Guardioli jest ostatnio przede wszystkim defensywa. City straciło sześć goli w pierwszych połowach czterech ostatnich spotkań, a poza Etihad zachowało tylko jedno czyste konto w ośmiu ostatnich meczach.

Przewidywane składy na mecz Arsenal – Manchester City

Arsenal:

Raya – White, Saliba, Gabriel, Hincapie – Zubimendi, Rice – Saka, Eze, Trossard – Gyokeres.

Manchester City:

Trafford – Nunes, Stones, Dias, Ait-Nouri – Rodri, Bernardo Silva – Semenyo, Cherki, O’Reilly – Haaland.

Kluczowe statystyki i sytuacja przed finałem

Arsenal nie przegrał żadnego z sześciu ostatnich spotkań z Manchesterem City we wszystkich rozgrywkach, notując trzy zwycięstwa i trzy remisy. Jednocześnie w samym Carabao Cup lepszy bilans ma City, które wygrało cztery ostatnie mecze z Kanonierami w tych rozgrywkach, w tym finał w sezonie 2017/18.

Przed niedzielnym meczem warto zwrócić uwagę na kilka liczb na podstawie wyliczeń Flashscore:

Siedem z ostatnich ośmiu goli Arsenalu w Carabao Cup padło po przerwie.

Sześć z ostatnich ośmiu bramek Arsenalu we wszystkich rozgrywkach zdobyli Anglicy.

Manchester City stracił sześć goli w pierwszych połowach czterech ostatnich meczów.

City zachowało tylko jedno czyste konto w ośmiu ostatnich wyjazdowych spotkaniach poza Etihad.

Na liście nieobecnych w Arsenalu znajdują się Mikel Merino, Martin Odegaard i Jurrien Timber. W Manchesterze City nie zagra Marc Guehi, a poza kadrą pozostaje także Josko Gvardiol. Początek finału Carabao Cup w niedzielę o godzinie 17:30 na Wembley.