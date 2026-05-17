Grabara zapewni Wolfsburgowi pozostanie w Bundeslidze?
Wolfsburg nadal nie może być pewny utrzymania. Wilki zakończyły sezon na 16. lokacie, co oznacza, że o tym, czy pozostaną na szczycie, zadecydują baraże. Kamil Grabara i spółka czekali na przeciwnika do ostatniej kolejki rywalizacji na zapleczu Bundesligi.
Zmagania na 3. lokacie mogły zakończyć takie ekipy, jak Elversberg, Paderborn i Hannover. Ostatecznie to zespół Łukasza Poręby uplasował się na 2. pozycji i wywalczył bezpośredni awans, natomiast ostatnie miejsce na podium zajęła drużyna prowadzona przez Ralfa Kettemanna.
Pierwszą odsłonę baraży o Bundesligę zaplanowano na 21 maja w Wolfsburgu. Rewanż odbędzie się cztery dni później w Paderbornie. Wilki w sezonie 2016/2017 okazały się lepsze od Eintrachtu Brunszwik, natomiast rok później pokonały w dwumeczu Holstein Kiel.