Grabara zna rywala w walce o Bundesligę. Zadecydowała ostatnia kolejka

18:14, 17. maja 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Kamil Grabara już wie, z jaką drużyną zmierzy się Wolfsburg w walce o pozostanie w Bundeslidze. Wszystko rozstrzygnęło się w ostatniej kolejce rywalizacji na zapleczu niemieckiej elity.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Grabara zapewni Wolfsburgowi pozostanie w Bundeslidze?

Wolfsburg nadal nie może być pewny utrzymania. Wilki zakończyły sezon na 16. lokacie, co oznacza, że o tym, czy pozostaną na szczycie, zadecydują baraże. Kamil Grabara i spółka czekali na przeciwnika do ostatniej kolejki rywalizacji na zapleczu Bundesligi.

Zmagania na 3. lokacie mogły zakończyć takie ekipy, jak Elversberg, Paderborn i Hannover. Ostatecznie to zespół Łukasza Poręby uplasował się na 2. pozycji i wywalczył bezpośredni awans, natomiast ostatnie miejsce na podium zajęła drużyna prowadzona przez Ralfa Kettemanna.

Pierwszą odsłonę baraży o Bundesligę zaplanowano na 21 maja w Wolfsburgu. Rewanż odbędzie się cztery dni później w Paderbornie. Wilki w sezonie 2016/2017 okazały się lepsze od Eintrachtu Brunszwik, natomiast rok później pokonały w dwumeczu Holstein Kiel.

