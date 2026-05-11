Arsenal rusza po zawodnika z Bundesligi. Gigant szykuje ofertę

11:30, 11. maja 2026 12:18, 11. maja 2026
Paweł Wątorski Źródło:  FussaballDaten

Arsenal zamierza zaproponować kontrakt Julianowi Brandtowi na poziomie 7-8 milionów euro rocznie - ujawnia serwis "FussballDaten". Pomocnik latem opuszcza Borussię Dortmund.

Mikel Arteta
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Julian Brandt może wylądować w Arsenalu

Arsenal w ostatnich tygodniach przeżywał drobne turbulencje w Premier League. Zespół Mikela Artety przegrał dwa mecze w poprzednim miesiącu, lecz szybko wrócił na właściwe tory i obecnie notuje serię trzech zwycięstw. Dzięki dobrej formie londyńczycy utrzymują się na czele tabeli i mają pięć punktów przewagi nad Manchesterem City. Warto zaznaczyć, że zespół Pepa Guardioli ma do rozegrania jedno zaległe spotkanie.

W klubie z Emirates Stadium coraz poważniej myśli się o wzmocnieniu środka pola. Jednym z głównych celów transferowych stał się Julian Brandt, którego kontrakt z Borussią Dortmund wygasa po zakończeniu sezonu. Niemiec łącznie w barwach BVB rozegrał 306 meczów.

Według doniesień serwisu „FussballDaten”, Arsenal jest gotowy zaoferować 30-letniemu pomocnikowi kontrakt opiewający na 7-8 milionów euro rocznie. Gigant traktuje transfer Brandta bardzo poważnie i chce szybko dopiąć negocjacje, zanim do walki włączą się kolejne kluby.

Brandt znajduje się również na radarze Aston Villi, Atletico Madryt oraz Barcelony. Pomocnik trafił do BVB w 2019 roku z Bayeru Leverkusen za 25 milionów euro. W obecnym sezonie Brandt rozegrał 40 spotkań, w których zdobył 11 bramek i zanotował cztery asysty. Jego doświadczenie oraz umiejętność gry między liniami sprawiają, że pozostaje jednym z ciekawszych wolnych transferów nadchodzącego lata.

