Reprezentant Hiszpanii trafi do Premier League? Jest zainteresowanie

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Brais Mendez

Brais Mendez łączony z Crystal Palace

Brais Mendez od kilku sezonów należy do czołowych pomocników La Ligi. 29-letni Hiszpan na co dzień reprezentuje barwy Realu Sociedad, aczkolwiek niewykluczone, że już podczas letniego okienka transferowego zmieni otoczenie. Doświadczony zawodnik jest łakomym kąskiem na rynku transferowym dzięki swojej kreatywności, dobremu przeglądowi pola oraz regularnym liczbom. Coraz więcej wskazuje na to, iż kolejnym przystankiem w jego karierze może być Premier League, skąd płynie największe zainteresowanie jego osobą.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, chrapkę na sprowadzenie Braisa Mendeza ma m.in. Crystal Palace. Orły prowadzą obecnie w wyścigu o pozyskanie czterokrotnego reprezentanta Hiszpanii, który po raz pierwszy w swojej karierze mógłby opuścić ojczyznę. Angielski klub dostrzega w nim piłkarza mogącego znacząco podnieść jakość drugiej linii zespołu i zapewnić większą kreatywność w ataku. Sam zawodnik ma być bardzo otwarty na nowe wyzwanie oraz spróbowanie swoich sił na tamtejszych boiskach.

Portal „Transfermarkt” wycenia ofensywnego pomocnika na około 15 milionów euro, więc działacze z Londynu musieliby przygotować ofertę zbliżoną do tej kwoty. Brais Mendez występuje w Realu Sociedad od lipca 2022 roku, gdy przeniósł się do San Sebastian za 14 milionów euro z Celty Vigo, gdzie jako junior stawiał pierwsze piłkarskie kroki. 29-latek dotychczas rozegrał 165 spotkań, w których zdobył 33 bramki i zanotował 24 asysty dla baskijskiej ekipy. Jego kontrakt z aktualnym pracodawcą obowiązuje do połowy 2028 roku.