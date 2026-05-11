Tottenham pragnie zatrzymać gwiazdora. Kluczem utrzymanie w elicie

12:23, 11. maja 2026
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Ekrem Konur

Tottenham Hotspur chce przedłużyć kontrakt z Mickym van de Venem. Zawodnik podejmie rozmowy, jeśli ekipa Kogutów utrzyma się w Premier League - dowiedział się Ekrem Konur. W tym momencie londyński zespół zajmuje odległe 17. miejsce w tabeli.

Micky van de Ven przedłuży kontrakt z Tottenhamem Hotspur?

Micky van de Ven jest jednym z najważniejszych zawodników Tottenhamu Hotspur. Nic więc dziwnego, że londyński klub chce zatrzymać 25-letniego stopera na dłużej. Nie będzie to jednak łatwe zadanie, ponieważ środkowy obrońca wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Holender uchodzi za jednego z najszybszych oraz najbardziej perspektywicznych defensorów w Premier League, dlatego regularnie jest łączony z takimi potentatami jak Real Madryt, FC Barcelona czy Liverpool.

Mimo to Tottenham intensywnie pracuje nad przedłużeniem kontraktu z 19-krotnym reprezentantem Holandii. Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, władze klubu z Londynu zamierzają zaoferować piłkarzowi nową umowę, proponując mu zarówno dłuższą współpracę, jak i znaczną podwyżkę wynagrodzenia. Ma to na celu odstraszenie europejskich gigantów oraz zapewnienie stabilności w formacji defensywnej. Aktualny kontrakt między stronami obowiązuje do połowy 2029 roku.

Sam zawodnik ma być otwarty na rozmowy, ale uzależnia je od utrzymania Tottenhamu w Premier League. Obecnie zespół Spurs z 37 punktami zajmuje 17. miejsce w tabeli. Mierzący 193 centymetry stoper występuje w barwach drużyny Kogutów od sierpnia 2023 roku, kiedy trafił do Londynu za 40 milionów euro z Wolfsburga. Van de Ven wcześniej grał również w FC Volendam oraz WSV 1930 Wormer, gdzie rozpoczynał swoją piłkarską karierę. Podczas trwającego sezonu rozegrał 42 spotkania, zdobył siedem bramek i zanotował jedną asystę.

