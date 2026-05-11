Liverpool planuje głośny transfer. Gigant wskazał następcę Salaha

12:26, 11. maja 2026
Paweł Wątorski Źródło:  L'Equipe

Liverpool szuka następcy Mohameda Salaha, który po sezonie opuści Anfield. Francuski dziennik "L'Equipe" twierdzi, że poważnie rozważany jest transfer Maghnesa Akliouche z AS Monaco.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Maghnes Akliouche przymierzany do Liverpoolu

Liverpool nie zdołał obronić mistrzowskiego tytułu w Premier League i zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Fani The Reds liczyli na znacznie lepszy wynik w Lidze Mistrzów. Europejska przygoda zespołu zakończyła się już na etapie ćwierćfinału po porażce w dwumeczu z Paris Saint-Germain. W klubie z Anfield coraz wyraźniej mówi się o konieczności przebudowy ofensywy przed kolejnym sezonem.

Mohamed Salah po dziewięciu latach spędzonych w Liverpoolu opuszcza klub. Według medialnych doniesień, gwiazdor otrzymał lukratywne ofertę z Arabii Saudyjskiej, choć jest również łączony z Atletico Madryt. W barwach The Reds rozegrał 440 spotkań, w których zdobył aż 257 bramek.

Władze Liverpoolu już rozpoczęły poszukiwania jego następcy. Według francuskiego dziennika „L’Equipe”, na krótkiej liście życzeń znalazł się Maghnes Akliouche z AS Monaco. 24-letni Francuz występuje głównie na prawym skrzydle, ale może również grać bardziej centralnie w ofensywie.

Monaco wycenia swojego zawodnika na około 50 milionów euro. W obecnym sezonie Akliouche uzbierał 42 spotkania, zdobył siedem bramek i zanotował jedenaście asyst. Liverpool musi jednak liczyć się z dużą konkurencją. Piłkarz znajduje się również na radarze Paris Saint-Germain, które także przygotowuje ofertę za ofensywnego pomocnika.

