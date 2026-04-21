Premier League: Wolverhampton oficjalnie spada
Już nic nie zdoła uratować Wolverhampton Wanderers przed rozstaniem z Premier League. Wynik pojedynku Crystal Palace – West Ham United przypieczętował ich los. Nawet jeżeli podopieczni Roba Edwardsa wygrają każdy z pięciu następnych meczów, nie zdołają przebić dorobku Młotów, a więc pierwszej aktualnie bezpiecznej drużyny.
Wilki w 33 spotkaniach zgromadziły tylko 17 punktów i plasują się na ostatniej lokacie. Chociaż na przełomie lutego i marca ekipa z Molineux Stadium pokonała Aston Villę i Liverpool, a także zremisowała z Brentfordem, ten krótki zryw nie dał jej zbyt wiele. W kolejnych dwóch starciach zespół z West Midlands zanotował dwie porażki.
Wolverhampton żegna się z angielską elita po ośmiu latach od awansu. W 2018 roku do Premier League trzykrotnych mistrzów kraju wprowadził Nuno Espírito Santo. W sezonie 2019/20 Wilki wywalczyły awans do Ligi Europy i dotarły aż do ćwierćfinału, w którym musiały uznać wyższość Sevilli.
Los drużyny Roba Edwardsa podzieli także Burnley. The Clarets zgromadzili tylko trzy punkty więcej. W strefie spadkowej znajduje się także Tottenham, który wywalczył 31 oczek.