Premier League żegna Wolverhampton Wanderers. Spadek Wilków został oficjalnie potwierdzony po meczu Crystal Palace - West Ham United, w którym padł bezbramkowy remis.

PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Rob Edwards (Leeds United - Wolverhampton Wanderers)

Już nic nie zdoła uratować Wolverhampton Wanderers przed rozstaniem z Premier League. Wynik pojedynku Crystal Palace – West Ham United przypieczętował ich los. Nawet jeżeli podopieczni Roba Edwardsa wygrają każdy z pięciu następnych meczów, nie zdołają przebić dorobku Młotów, a więc pierwszej aktualnie bezpiecznej drużyny.

Wilki w 33 spotkaniach zgromadziły tylko 17 punktów i plasują się na ostatniej lokacie. Chociaż na przełomie lutego i marca ekipa z Molineux Stadium pokonała Aston Villę i Liverpool, a także zremisowała z Brentfordem, ten krótki zryw nie dał jej zbyt wiele. W kolejnych dwóch starciach zespół z West Midlands zanotował dwie porażki.

That result confirms Wolves' relegation from the Premier League



That result confirms Wolves' relegation from the Premier League pic.twitter.com/f6aAVQd4TF — Premier League (@premierleague) April 20, 2026

Wolverhampton żegna się z angielską elita po ośmiu latach od awansu. W 2018 roku do Premier League trzykrotnych mistrzów kraju wprowadził Nuno Espírito Santo. W sezonie 2019/20 Wilki wywalczyły awans do Ligi Europy i dotarły aż do ćwierćfinału, w którym musiały uznać wyższość Sevilli.

Los drużyny Roba Edwardsa podzieli także Burnley. The Clarets zgromadzili tylko trzy punkty więcej. W strefie spadkowej znajduje się także Tottenham, który wywalczył 31 oczek.