Gwiazda PSG chce transferu, zgłasza się Manchester United!

Bradley Barcola jest rozczarowany swoją rolą w PSG i skłania się ku odejściu. Transferem interesuje się wiele ekip, w tym Manchester United. Francuz może trafić na Old Trafford - informuje "TEAMtalk".

fot. DPPI Media Na zdjęciu: Desire Doue i Bradley Barcola

Barcola trafi na Old Trafford? Chce opuścić PSG

Bradley Barcola świętował niedawno obronę tytułu Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain, a teraz poważnie myśli o zmianie otoczenia. Gwiazdor nie jest zadowolony ze swojej roli w klubie – choć gra regularnie, w najważniejszych meczach Luis Enrique woli stawiać na kogoś innego. Skrzydłowy zaczynał na ławce mecze w półfinale czy finale Ligi Mistrzów, co mocno go rozczarowało. Barcola uważa, że stać go na bycie liderem i największą gwiazdą drużyny, dlatego miał nawet poprosić władze PSG o zgodę na odejście. Z pewnością ten temat zostanie rozwiązany dopiero po mistrzostwach świata.

Dostępność Barcoli na rynku to świetna informacja dla pozostałych europejskich gigantów, którzy z chęcią powalczą o jego podpis. Przede wszystkim przymierza się go do przeprowadzki na Wyspy Brytyjskie. Do tej pory mówiono o takich kierunkach, jak Arsenal czy Liverpool. „TEAMtalk” twierdzi, że o francuskiego skrzydłowego zabiega również Manchester United.

Czerwone Diabły skupiają się tego lata na przebudowie środka pola, ale nie przepuszczą okazji do pozyskania zawodnika światowego formatu. Wiele zależy od tego, co ostatecznie postanowi PSG oraz na ile Barcola zostanie wyceniony. Media sugerują, że kwota transferu mogłaby sięgnąć około 60 milionów funtów.

Dla PSG to być może ostatnia okazja, aby sprzedać Barcolę za tak duże pieniądze. Kontrakt zawodnika jest ważny do 2028 roku, a rozmowy w sprawie przedłużenia nie przyniosły zamierzonych rezultatów.