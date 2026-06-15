Manchester City dopina swego! Gwiazda nie dla Barcelony i Realu

Manchester City zatrzyma Josko Gvardiola na kolejne lata. Gwiazdor myślał o transferze, ale finalnie przedłuży umowę z angielskim gigantem - twierdzi Fabrizio Romano. Real Madryt i Barcelona muszą obejść się smakiem.

fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Rayan Cherki i Josko Gvardiol

Gvardiol zostaje w Manchesterze City. Wkrótce nowa umowa

Manchester City musi odnaleźć się w nowej rzeczywistości już bez Pepa Guardioli, który ustąpił ze stanowiska po dziesięciu latach. Pod jego wodzą Obywatele dominowali na krajowym podwórku, a do tego napisali historię w Lidze Mistrzów, po raz pierwszy sięgając po to trofeum. Hiszpan uznał, że to dobry moment, aby zakończyć wspaniałą współpracę. Jego następcą zostanie Enzo Maresca, choć w tym temacie oficjalnego komunikatu jeszcze nie było.

Rozstanie z Guardiolą było ciosem również dla wielu zawodników. Właśnie z tego powodu mocno nad swoją przyszłością zastanawiał się Josko Gvardiol. Media sugerowały, że w grę wchodzi transfer do innej drużyny. Jego sytuacją szybko zainteresowali się hiszpańscy giganci, czyli Real Madryt oraz Barcelona.

Jose Mourinho określił go jako idealne wzmocnienie defensywy – Chorwat może z powodzeniem zagrać zarówno jako stoper, jak i boczny obrońca. Do podobnych wniosków doszła Barcelona, ale oba kluby muszą obejść się smakiem. Fabrizio Romano potwierdził, że Manchester City dogadał się ze swoim gwiazdorem. Podpisze on nowy, korzystniejszy finansowo kontrakt, który będzie wiązał obie strony do 2031 roku.

🚨 Joško Gvardiol’s new deal at Man City until June 2031 will be sealed soon, as reported yesterday.



Formal steps to follow. Staying. 🇭🇷 pic.twitter.com/Ys46DoRg9a — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2026

W obliczu tej decyzji Królewscy postanowili sięgnąć po Marca Cucurellę. Blaugrana póki co nie pracuje nad transferem nowego obrońcy, ale ma na oku Alejandro Grimaldo.