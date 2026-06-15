To koniec Rashforda w Barcelonie! Ten klub da mu szansę

Marcus Rashford na pewno nie zostanie w FC Barcelonie. W poniedziałek (15 czerwca) wygasa klauzula wykupu, z której klub nie skorzysta. Manchester United jest gotów dać mu szanse - twierdzi The Sun.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Manchester United chce dać szansę Rashfordowi! Barcelona zrezygnowała

Marcus Rashford ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w FC Barcelonie. Anglik pokazał się z bardzo dobrej strony, przez co pojawiły się doniesienia, że Duma Katalonii ściągnie go na stałe. W umowie wpisana została klauzula wykupu o wartości 26 milionów funtów. Ostatnie tygodnie przyniosły zwrot akcji, ponieważ Blaugrana wybrała innego skrzydłowego, sprowadzając Anthony’ego Gordona.

W efekcie szanse Rashforda na pozostanie w Barcelonie są praktycznie zerowe. Na dodatek z informacji The Sun wynika, że wspomniana klauzula wygasa w poniedziałek (15 czerwca). Katalończycy zdecydowali, że z niej nie skorzystają.

26-latek musi więc szukać nowego klubu. Opcji mu nie brakuje, ponieważ interesuje się nim m.in. Bayern Monachium. Z informacji The Sun wynika, że szanse Anglikowi jest gotowy dać Michael Carrick. Szkoleniowiec Man United powita go z otwartymi ramionami po powrocie z wypożyczenia. Jeśli tylko będzie chciał, może kontynuować karierę na Old Trafford i walczyć o pierwszy skład.

W minionym sezonie Rashford zdobył 14 bramek i zaliczył 14 asyst w 49 meczach. Wcześniej przebywał jeszcze na wypożyczeniu w Aston Villi, gdzie również prezentował dobrą formę. Obecnie razem z reprezentacją Anglii bierze udział w Mistrzostwach Świata 2026.