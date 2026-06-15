Liverpool chce skrzydłowego. To będzie hit transferowy

08:03, 15. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  FussballDaten / Ekrem Konur

Liverpool prowadzi w wyścigu o Yana Diomande z RB Lipsk - ujawnia Ekrem Konur w serwisie FussballDaten.de. Niemiecki klub żąda za skrzydłowego nawet 150 milionów euro.

Piłkarze Liverpoolu
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Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Liverpoolu

Yan Diomande na radarze Liverpoolu. RB Lipsk wycenia gwiazdę na 150 milionów

Liverpool sięgnął po mistrzostwo Anglii w 2025 roku, jednak kolejna kampania w Premier League okazała się dla The Reds dużym rozczarowaniem. Zespół z Anfield zakończył rozgrywki dopiero na piątym miejscu w tabeli, a Arne Slot stracił stanowisko.

Władze Liverpoolu nie zamierzają jednak zwalniać tempa i nadal intensywnie poszukują wzmocnień, szczególnie na rynku niemieckim. Jednym z głównych celów transferowych The Reds jest Yan Diomande z RB Lipsk. Jak ujawnia Ekrem Konur, niemiecki klub wycenia swojego skrzydłowego na kwotę w granicach 130-150 milionów euro.

Rywalizacja o reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej jest jednak bardzo szeroka. Paris Saint-Germain, Bayern Monachium oraz Real Madryt również bacznie monitorują sytuację zawodnika, choć na tym etapie pozostają raczej w drugiej linii transferowego wyścigu. Każdy z tych klubów ma swoje priorytety i ograniczenia budżetowe, które utrudniają szybkie wejście do konkretnych negocjacji.

Kontrakt Diomande obowiązuje do czerwca 2030 roku. Czerwone Byki nie muszą spieszyć się ze sprzedażą Iworyjczyka. 19-letni skrzydłowy trafił do Lipska latem ubiegłego roku z hiszpańskiego Leganes za 20 milionów euro.

W minionym sezonie Diomande rozegrał 36 spotkań, w których zdobył 13 bramek i zanotował 10 asyst. Wzrost formy utalentowanego zawodnika sprawił, że jego wartość rynkowa wzrosła lawinowo, a Lipsk może pozwolić sobie na oczekiwanie rekordowej oferty.

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