Chelsea straci kolejną gwiazdę? Marzy jej się transfer do Realu!

Real Madryt dopina hitowy transfer Marca Cucurelli. Co ciekawe, Chelsea może stracić jeszcze jedną gwiazdę. O przenosinach do stolicy Hiszpanii marzy Enzo Fernandez - twierdzi Ben Jacobs.

fot. Paul Marriott Na zdjęciu: Enzo Fernandez i Pedro Neto

Chelsea oczekuje 120 mln funtów. Gwiazdor chce trafić do Realu

Real Madryt już wcześniej porozumiał się w sprawie transferów Bernardo Silvy, Ibrahimy Konate oraz Denzela Dumfriesa, a teraz sięga po gwiazdę Chelsea. Kluby wstępnie dogadały się w sprawie pozyskania Marca Cucurelli, który będzie kosztował około 55 milionów euro. O jego powrocie do Hiszpanii mówiło się od wielu tygodni, natomiast dotąd bliżej mu było do Atletico Madryt. Królewscy kontynuują przebudowę defensywy, na którą naciska przede wszystkim Jose Mourinho.

Po transferze Cucurelli Real będzie mógł skupić się na wzmocnieniach środka pola. Poszukiwany jest rozgrywający z prawdziwego zdarzenia, który przejmie docelowo pałeczkę po Tonim Kroosie. Wśród kandydatów wymieniany jest Enzo Fernandez, który marzy o wylądowaniu na Santiago Bernabeu.

Chelsea zna zamiary Argentyńczyka, ale pozostaje spokojna. Ma z nim długi kontrakt i nie podejmuje pochopnych działań. Sam Fernandez stara się wymusić na władzach zgodę na transfer, ale dotychczas robił to bezskutecznie.

Faktem jest, że ostatecznej decyzji nie podjął też Real, który rozważa kilka nazwisk. Na ten moment Fernandez wydaje się być zwyczajnie zbyt drogi – Chelsea na sprzedaży gwiazdy chciałaby zarobić około 120 milionów funtów. Właściwie ta saga zostanie wyjaśniona dopiero po mistrzostwach świata.