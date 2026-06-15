Chelsea pozbędzie się napastnika. Hitowy transfer coraz bliżej

Chelsea nie wiąże już planów z Liamem Delapem. Ben Jacobs donosi, że napastnik jest blisko transferu do Tottenhamu Hotspur tego lata.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Liam Delap może dołączyć do Tottenhamu Hotspur

Chelsea po rozczarowującym sezonie przechodzi rewolucję. Nowym menedżerem został Xabi Alonso, który ma poprowadzić klub z powrotem do europejskich pucharów. Jednym z zawodników, który może opuścić Stamford Bridge już tego lata, jest Liam Delap.

Jak ujawnił Ben Jacobs, Tottenham Hotspur może być gotowy do rozpoczęcia rozmów ws. pozyskania 23-letniego napastnika. Spurs również przechodzą szeroko zakrojoną przebudowę kadry pod wodzą Roberta De Zerbiego. Klub sprowadził już Andy’ego Robertsona oraz Marcosa Senesiego.

Tottenham w minionych rozgrywkach Premier League zdobył zaledwie 48 bramek w 38 meczach, do ostatnich kolejek walcząc o utrzymanie. Brak skuteczności w ataku stał się jednym z największych problemów zespołu. Delap nie zaliczył jednak szczególnie udanego sezonu. Zdobył tylko dwie bramki i zanotował cztery asysty.

Jacobs podkreśla, że mimo słabszych statystyk Delap nadal chce walczyć o miejsce w składzie Chelsea. Jego sytuacja może ulec zmianie, jeśli Alonso uzna, że napastnik nie wpisuje się w jego projekt. Przypomnijmy, że Anglik trafił do londyńskiego klubu latem ubiegłego roku z Ipswich Town za około 35 milionów euro. Teraz dalsza przyszłość 23-latka na Stamford Bridge stoi pod znakiem zapytania. W ostatnich tygodniach Delap był również łączony z Evertonem czy Brighton & Hove Albion.