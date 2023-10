fot. Imago/Martin Rickett Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United przegrał już sześć spotkań we wszystkich rozgrywkach

Drużyna notuje fatalne wyniki, choć gra niekiedy może się podobać

Erik ten Hag wyjaśnia, jakie aspekty muszą poprawić jego podopieczni

Czerwonym Diabłom brakuje koncentracji

Manchester United od początku sezonu notuje fatalne wyniki. Kibice liczyli na walkę o najwyższe cele, a tymczasem drużyna ma już na swoim koncie sześć porażek w dziesięciu występach.

Erik ten Hag zaznacza, że wiele z tych spotkań powinno zakończyć się innym rezultatem. Największą bolączką Manchesteru United jest brak konsekwencji i koncentracji, o czym wspomina sam menedżer. Uważa, że poprawa pewnych mankamentów wpłynie na lepsze wyniki.

– Konsekwencja. To jest problem, z którym się zmagamy. W niektórych okresach meczów, w większości przypadków, robimy dużo rzeczy dobrze. Mamy natomiast też momenty, kiedy pojawiają się problemy i nie potrafimy tego przetrwać. Musimy robić właściwe rzeczy, grać konsekwentnie i robić to, co wcześniej. Na pewno można wskazać takie momenty jak zdobycie lub strata gola. Trzeba to poprawić.

– Obniżyliśmy nasz poziom i trzeba wrócić do tego, jak prezentowaliśmy się wcześniej. Są ku temu powody, ale nie jest to akceptowalne. Musimy z tym walczyć. Piłkarze mają dobre fundamenty, jeśli chodzi o to, jak mamy grać. Mamy odpowiednie zasady i wytyczne. Kiedy piłkarze będą sobie pomagać i wspierać się nawzajem, to będziemy grać lepiej – mówi Holender.

Zobacz również: Ostre słowa legendy Man Utd. “Cmentarz dla trenerów i piłkarzy”