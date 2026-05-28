Barcelona rusza po kolejną gwiazdę. Możliwy transfer przed MŚ

Barcelona jest o krok od finalizacji transferu Anthony'ego Gordona. Duma Katalonii jeszcze przed startem MŚ 2026 chce zamknąć rozmowy ws. pozyskania innego piłkarza z Premier League w CV, o czym donosi Jose Alvarez Haya.

Barcelona nie zamierza się zatrzymywać

Mistrzowie Hiszpanii nie próżnują na rynku transferowym. Wszystko wskazuje na to, że nowym piłkarzem Blaugrany zostanie Anthony Gordon. Barcelona złożyła Newcastle konkretną ofertę, która została zaakceptowana. Teraz klub z Camp Nou rozpoczyna rozmowy z kolejną gwiazdą.

Jose Alvarez Haya przekonuje, że Barca jeszcze przed startem Mistrzostw Świata 2026 chce zapewnić sobie usługi piłkarza, który przez dziewięć ostatnich sezonów występował w Premier League. Czy Bernardo Silva będzie kontynuował karierę w La Liga? 31-latek nadal nie podjął decyzji dotyczącej swojej przyszłości.

Reprezentant Portugalii wraz z zakończeniem sezonu klubowego stanie się wolnym zawodnikiem. Manchester City nie przedłużył wygasającego kontraktu i tym samym wychowanek Benfiki może zmienić pracodawcę na zasadzie wolnego transferu. Tę sytuację chce wykorzystać Barcelona.

Odejście Roberta Lewandowskiego ze stolicy Katalonii uwolniło ogromne środki w budżecie hiszpańskiego giganta. Teraz Barcelona chce skorzystać z nowych możliwości i poważnie wzmocnić kadrę przed rozpoczęciem kolejnych rozgrywek.