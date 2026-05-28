Barcelona wykluczyła zapowiadany ruch. To nowy priorytet

Barcelona w trakcie letniego okienka zmieniła plan budowy drużyny na nowy sezon. Alessandro Bastoni na pewno nie trafi na Camp Nou, ponieważ klub ma inne priorytety, o czym informuje Diario Sport.

Barcelona zmieniła cel letniego okienka

Jeszcze nie tak dawno wszystko wskazywało na to, że Barcelona zamierza solidnie wzmocnić linię obronną. Na Camp Nou miał pojawić się Alessandro Bastoni, którego Duma Katalonii obserwowała już od dłuższego czasu. Jednak teraz już wiemy, że reprezentant Włoch nie zmieni klubu – wykluczył to m.in. jego obecny pracodawca.

Potwierdzają to także hiszpańscy dziennikarze. Diario Sport przekonuje, że pozyskanie 27-latka zostało wykluczony przez Blaugranę, która całkowicie zmieniła priorytety transferowe przed nowym sezonem. Mistrzowie La Liga nie zamierzają przesadnie inwestować w defensywę.

Teraz Barcelona chce całkowicie skoncentrować się na wzmocnieniu ofensywy, co potwierdza ruch z udziałem Anthony’ego Gordona. Z klubem pożegnał się już Robert Lewandowski i wszystko wskazuje na to, że Marcus Rashford nie zostanie wykupiony z Manchesteru United. To oznacza, że zespół Hansiego Flicka koniecznie potrzebuje pozyskać przynajmniej dwóch piłkarzy pierwszej linii.