Haaland z wiadomością do Brunesa. Raków nie będzie zadowolony

Jonatan Brunes rozegrał bardzo udany sezon dla Rakowa Częstochowa. Na jego podsumowujący post na Instagramie zareagował Erling Haaland, czyli kuzyn najlepszego strzelca Medalików.

Haaland doradza Brunesowi transfer

Jonatan Brunes to dla wielu najlepszy napastnik w historii Rakowa Częstochowa. Mogą o tym świadczyć świetne liczby z obecnego sezonu – w samej Ekstraklasie uzbierał 16 bramek, dokładając do tego również po 5 w Pucharze Polski i europejskich rozgrywkach. W sumie jego licznik zatrzymał się na 26 trafieniach oraz jednej asyście. To oczywiście ogromna wartość dla całej drużyny, która dzięki niemu mogła zakończyć ligową kampanię na czwartym miejscu w tabeli.

Wokół Brunesa znów narasta napięcie związane z jego potencjalnym transferem. W zeszłym roku chciał opuścić Częstochowę i przenieść się do Czech, ale Raków konsekwentnie odrzucał za niego wszelkie oferty. Doszło nawet do zgrzytu, choć ostatecznie strony się dogadały, Norweg wrócił do grania i prezentował się bardzo dobrze. Jak będzie tym razem?

Nie ulega wątpliwościom, że po tak dobrym sezonie zainteresowanie jego usługami będzie spore. Brunes opublikował na Instagramie krótki post podsumowujący ostatnie miesiące. Zareagował na to Erling Haaland, czyli kuzyn piłkarza Rakowa. Jego komentarz wprost sugeruje, że chciałby zobaczyć go w mocniejszym klubie.

– Dobra robota. Czas iść dalej – napisał gwiazdor Manchesteru City. Czy Brunes posłucha swojego bardziej znanego kuzyna i skusi się na transfer? Na dzisiaj Raków ma nadzieję, że będzie mieć go do dyspozycji również w kolejnym sezonie.