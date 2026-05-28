Barcelona zapewniła sobie transfer nowego Raphinhi. To hit

FC Barcelona jest blisko dużego ruchu na rynku. Ma kosztować ogromne pieniądze, a w Hiszpanii już porównują go do jednej z gwiazd.

Barcelona blisko transferu Anthony’ego Gordona

FC Barcelona jest coraz bliżej sprowadzenia Anthony’ego Gordona z Newcastle United. Według Cadena SER operacja może kosztować około 70-80 milionów euro, co czyniłoby ją jednym z najgłośniejszych ruchów nadchodzącego okna.

Transfer Anglika wzbudza w Hiszpanii duże emocje, bo nie jest to piłkarz tak rozpoznawalny dla kibiców La Liga jak inne gwiazdy Premier League. Bruno Alemany przekonuje jednak, że Barcelona może dostać zawodnika o bardzo konkretnym profilu.

– Bardzo przypomina mi Raphinhę. Mówię to szczerze. Jest bardzo dobry w wychodzeniu na pozycję, bardzo dobrze atakuje wolną przestrzeń i ma dobre liczby strzeleckie – ocenił.

Gordon w minionym sezonie zdobył łącznie 17 bramek. Szczególnie dobrze pokazał się w Lidze Mistrzów, gdzie strzelił 10 goli.

Gordon ma dać Barcelonie szybkość i gole

Alemany podkreślił, że Gordon nie jest klasycznym skrzydłowym bazującym na dryblingu.

– To nie jest skrzydłowy od pojedynków jeden na jeden. Bardziej chodzi o zmianę rytmu – wyjaśnił.

Anglik może grać na lewym skrzydle, ale również bliżej środka ataku. Barcelona widzi w nim zawodnika, który zwiększy konkurencję w ofensywie i da Hansiemu Flickowi więcej wariantów po odejściu Roberta Lewandowskiego.