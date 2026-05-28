Barcelona zapewniła sobie transfer nowego Raphinhi. To hit

Barcelona blisko transferu Anthony’ego Gordona
FC Barcelona jest coraz bliżej sprowadzenia Anthony’ego Gordona z Newcastle United. Według Cadena SER operacja może kosztować około 70-80 milionów euro, co czyniłoby ją jednym z najgłośniejszych ruchów nadchodzącego okna.
Transfer Anglika wzbudza w Hiszpanii duże emocje, bo nie jest to piłkarz tak rozpoznawalny dla kibiców La Liga jak inne gwiazdy Premier League. Bruno Alemany przekonuje jednak, że Barcelona może dostać zawodnika o bardzo konkretnym profilu.
– Bardzo przypomina mi Raphinhę. Mówię to szczerze. Jest bardzo dobry w wychodzeniu na pozycję, bardzo dobrze atakuje wolną przestrzeń i ma dobre liczby strzeleckie – ocenił.
Gordon w minionym sezonie zdobył łącznie 17 bramek. Szczególnie dobrze pokazał się w Lidze Mistrzów, gdzie strzelił 10 goli.
Gordon ma dać Barcelonie szybkość i gole
Alemany podkreślił, że Gordon nie jest klasycznym skrzydłowym bazującym na dryblingu.
– To nie jest skrzydłowy od pojedynków jeden na jeden. Bardziej chodzi o zmianę rytmu – wyjaśnił.
Anglik może grać na lewym skrzydle, ale również bliżej środka ataku. Barcelona widzi w nim zawodnika, który zwiększy konkurencję w ofensywie i da Hansiemu Flickowi więcej wariantów po odejściu Roberta Lewandowskiego.