Poznaliśmy zwycięzcę baraży o awans do Premier League! Zdecydował gol w doliczonym czasie

18:38, 23. maja 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Goal.pl

W sobotę doszło do finału baraży o awans do Premier League. Lepsze w tym starciu okazało się Hull City, które pokonało Middlesbrough 1:0.

Zawodnicy Hull City
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Hull City

To oni zagrają w Premier League. Dołączyli do Coventry i Ipswich

Sezon Championship zakończył się na początku maja, a rozgrywki wygrało Coventry City. Ekipa prowadzona przez Franka Lamparda miała aż 11 punktów przewagi nad drugim Ipswich Town, które także zapewniło sobie bezpośredni awans do Premier League w ostatniej kolejce.

To oznaczało, że Millwall, Southampton, Middlesbrough oraz Hull City walczyły o ostatnie miejsce w angielskiej elicie w barażach. Nie obyło się jednak bez sporych kontrowersji, gdyż Southampton, choć wygrało półfinał z Middlesbrough w dwumeczu 2:1, zostało zdyskwalifikowane za szpiegowanie rywali.

Dlatego w finale z Hull City, które wygrało z trzecim w tabeli Championship Millwall łącznie 2:0, zmierzyło się z Middlesbrough. Do ostatecznej rywalizacji doszło w sobotnie popołudnie 23 maja.

Choć pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 0:0 to statystyki pokazywały lekką przewagę The Smoggies. Jednak druga już była bardziej wyrównana.

Ostatecznie dopiero doliczonym czasie gry w 95 minucie Oliver McBurnie umieścił piłkę w siatce po małym zamieszaniu w polu karnym, wyprowadzając Hull na prowadzenie i zapewniając ekipie Sergeja Jakirovicia awans do Premier League.

Zobacz także: Real Madryt i Barcelona ruszają po gwiazdę Chelsea! Szykuje się hit

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości