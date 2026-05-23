Poznaliśmy zwycięzcę baraży o awans do Premier League! Zdecydował gol w doliczonym czasie

W sobotę doszło do finału baraży o awans do Premier League. Lepsze w tym starciu okazało się Hull City, które pokonało Middlesbrough 1:0.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Hull City

To oni zagrają w Premier League. Dołączyli do Coventry i Ipswich

Sezon Championship zakończył się na początku maja, a rozgrywki wygrało Coventry City. Ekipa prowadzona przez Franka Lamparda miała aż 11 punktów przewagi nad drugim Ipswich Town, które także zapewniło sobie bezpośredni awans do Premier League w ostatniej kolejce.

To oznaczało, że Millwall, Southampton, Middlesbrough oraz Hull City walczyły o ostatnie miejsce w angielskiej elicie w barażach. Nie obyło się jednak bez sporych kontrowersji, gdyż Southampton, choć wygrało półfinał z Middlesbrough w dwumeczu 2:1, zostało zdyskwalifikowane za szpiegowanie rywali.

Dlatego w finale z Hull City, które wygrało z trzecim w tabeli Championship Millwall łącznie 2:0, zmierzyło się z Middlesbrough. Do ostatecznej rywalizacji doszło w sobotnie popołudnie 23 maja.

Choć pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 0:0 to statystyki pokazywały lekką przewagę The Smoggies. Jednak druga już była bardziej wyrównana.

Ostatecznie dopiero doliczonym czasie gry w 95 minucie Oliver McBurnie umieścił piłkę w siatce po małym zamieszaniu w polu karnym, wyprowadzając Hull na prowadzenie i zapewniając ekipie Sergeja Jakirovicia awans do Premier League.

Zobacz także: Real Madryt i Barcelona ruszają po gwiazdę Chelsea! Szykuje się hit