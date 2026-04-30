FC Barcelona może stracić kluczowego gracza na rzecz Manchesteru United. Czerwone Diabły myślą bowiem o pozyskaniu Alejandro Balde. Do transferu może dojść już w letnim okienku - przekazuje "SPORT".

FC Barcelona myśli już o przebudowie składu na kolejny sezon. Duma Katalonii planuje dokonać radykalnych zmian w defensywie i może ich w tym wyręczyć Manchester United. Z informacji przekazanych przez hiszpański „SPORT” dowiadujemy się, że w kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znalazł się Alejandro Balde.

Hiszpański obrońca odgrywa kluczową rolę u Hansiego Flicka. Jednak FC Barcelona wcale nie jest do niego w pełni przekonana. Przede wszystkim Duma Katalonii zbiera fundusze na nadchodzące letnie okienko. Wielu graczy nie może być pewnym pozostaniem w zespole i w tym gronie znajduje się lewy obrońca. Wiemy, że Manchester United dysponuje gotówką, która może przekonać Blaugranę do transferu.

Największym problemem Alejandro Balde od wielu sezonów jest jego podatność na urazy i brak ustabilizowanej formy. Być może przeprowadzka do innego zespołu wyjdzie na dobre dla hiszpańskiego gracza. Czas pokaże, czy finalnie Manchester United zdoła pozyskać reprezentanta obecnych mistrzów Europy.

Alejandro Balde w trwającej kampanii rozegrał 38 spotkań pod okiem Hansiego Flicka. Defensor FC Barcelony nie ma na koncie strzelonego gola, ale może się pochwalić trzema asystami.