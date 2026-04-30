Barcelona planuje sparing z Liverpoolem. Miejsce rozegrania zaskakuje

FC Barcelona przygotowuje się do letniego okresu i analizuje różne scenariusze. Według "Sportu" klub jest coraz bliżej wyboru konkretnego planu, który budzi wewnętrzne różnice zdań.

fot. Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Mecz Barcelona – Liverpool w Kenii

FC Barcelona intensywnie pracuje nad organizacją letniego obozu przygotowawczego. Sztab szkoleniowy z Hansim Flickiem preferuje spokojne warunki blisko bazy treningowej. Celem jest ograniczenie podróży i zapewnienie optymalnych warunków fizycznych.

Władze klubu patrzą jednak na sprawę szerzej i biorą pod uwagę aspekty marketingowe. Istotne jest budowanie globalnej marki oraz obecność na rynkach zagranicznych. Dlatego rozważane są bardziej atrakcyjne lokalizacje.

Najwięcej zwolenników zyskuje obecnie opcja wyjazdu do Anglii. Plan zakłada około piętnastu dni przygotowań w wymagającym środowisku sportowym. Taki wybór ma połączyć jakość treningów z rywalizacją na wysokim poziomie.

W trakcie pobytu zaplanowano mecz towarzyski w Birmingham 30 lipca. Niewykluczone jest rozegranie jeszcze jednego spotkania na terenie Anglii. Klub chce maksymalnie wykorzystać ten etap przygotowań.

Po zakończeniu obozu rozważane są dwa kolejne kierunki. Jednym z nich jest Nairobi, gdzie 8 sierpnia Barcelona mogłaby zmierzyć się z Liverpoolem. Alternatywą pozostaje mecz w Maroku 5 sierpnia z lokalnym rywalem.

Na zakończenie przygotowań tradycyjnie odbędzie się mecz o Trofeum Joana Gampera. Klub chce domknąć plan w najbliższym czasie i uniknąć dalszych niepewności organizacyjnych.

