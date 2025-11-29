Nieprawdopodobny gol w meczu Premier League! Trafił prawie z połowy [WIDEO]

16:42, 29. listopada 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Goal.pl

Cudowny, absolutnie fenomenalny gol padł dzisiaj na boiskach Premier League. Tyler Adams, pomocnik AFC Bournemouth trafił do siatki rywali z niemal połowy boiska.

Tyler Adams
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Tyler Adams

Cudowny gol w Premier League

Na boiskach Premier League w tym sezonie rywalizacja jest niezwykle zacięta i właściwie można powiedzieć, że to chyba jeden z najciekawszych sezonów od lat. Na obecnym etapie kampanii nie ma bowiem jednego bardzo wyraźnego faworyta do mistrzostwa kraju. Poza tym wiele ekip zaangażowanych jest w walkę o zakwalifikowanie się do strefy pucharowej. Spotkanie właśnie takich zespołów odbywało się dzisiaj w ramach sobotnich spotkań ligi angielskiej.

Chodzi mianowicie o potyczkę pomiędzy Sunderlandem, który jest największą sensacją ligi, a zespołem AFC Bournemouth, który także bardzo dobrze sobie radzi. Można było się więc spodziewać od samego początku niezwykle ciekawego meczu i w rzeczy samej taki był, bowiem po piętnastu minutach gry na tablicy wyników było już 2:0 dla gości. Należy zwrócić jednak uwagę przede wszystkim na fenomenalnego gola, który padł właśnie w 15. minucie za sprawą uderzenia Tylera Adamsa.

Defensywny pomocnik AFC Bournemouth niemal z połowy boiska trafił do siatki rywali i zaskoczył tym samym bramkarza gospodarzy, który był bez szans, aby złapać piłkę, która zmierzała za jego plecy. 26-letniego Amerykanina to drugi gol w tym sezonie. Do tej pory rozegrał 13 spotkań i zanotował także jedną asystę.

