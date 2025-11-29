Nieprawdopodobny gol w meczu Premier League! Trafił prawie z połowy [WIDEO]

Cudowny gol w Premier League
Na boiskach Premier League w tym sezonie rywalizacja jest niezwykle zacięta i właściwie można powiedzieć, że to chyba jeden z najciekawszych sezonów od lat. Na obecnym etapie kampanii nie ma bowiem jednego bardzo wyraźnego faworyta do mistrzostwa kraju. Poza tym wiele ekip zaangażowanych jest w walkę o zakwalifikowanie się do strefy pucharowej. Spotkanie właśnie takich zespołów odbywało się dzisiaj w ramach sobotnich spotkań ligi angielskiej.
Chodzi mianowicie o potyczkę pomiędzy Sunderlandem, który jest największą sensacją ligi, a zespołem AFC Bournemouth, który także bardzo dobrze sobie radzi. Można było się więc spodziewać od samego początku niezwykle ciekawego meczu i w rzeczy samej taki był, bowiem po piętnastu minutach gry na tablicy wyników było już 2:0 dla gości. Należy zwrócić jednak uwagę przede wszystkim na fenomenalnego gola, który padł właśnie w 15. minucie za sprawą uderzenia Tylera Adamsa.
Defensywny pomocnik AFC Bournemouth niemal z połowy boiska trafił do siatki rywali i zaskoczył tym samym bramkarza gospodarzy, który był bez szans, aby złapać piłkę, która zmierzała za jego plecy. 26-letniego Amerykanina to drugi gol w tym sezonie. Do tej pory rozegrał 13 spotkań i zanotował także jedną asystę.
Zobacz także: Man United chce napastnika. Gigant przygotowuje ofertę