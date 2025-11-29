Nieprawdopodobny gol w meczu Premier League! Trafił prawie z połowy [WIDEO]

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Tyler Adams

Cudowny gol w Premier League

Na boiskach Premier League w tym sezonie rywalizacja jest niezwykle zacięta i właściwie można powiedzieć, że to chyba jeden z najciekawszych sezonów od lat. Na obecnym etapie kampanii nie ma bowiem jednego bardzo wyraźnego faworyta do mistrzostwa kraju. Poza tym wiele ekip zaangażowanych jest w walkę o zakwalifikowanie się do strefy pucharowej. Spotkanie właśnie takich zespołów odbywało się dzisiaj w ramach sobotnich spotkań ligi angielskiej.

Chodzi mianowicie o potyczkę pomiędzy Sunderlandem, który jest największą sensacją ligi, a zespołem AFC Bournemouth, który także bardzo dobrze sobie radzi. Można było się więc spodziewać od samego początku niezwykle ciekawego meczu i w rzeczy samej taki był, bowiem po piętnastu minutach gry na tablicy wyników było już 2:0 dla gości. Należy zwrócić jednak uwagę przede wszystkim na fenomenalnego gola, który padł właśnie w 15. minucie za sprawą uderzenia Tylera Adamsa.

𝐓𝐘𝐋𝐄𝐑 𝐀𝐃𝐀𝐌𝐒! 𝐆𝐎𝐋 (𝐧𝐢𝐞𝐦𝐚𝐥) 𝐙 𝐏𝐎Ł𝐎𝐖𝐘 𝐁𝐎𝐈𝐒𝐊𝐀! 🤯



📺 Oglądajcie Multi Premier League w CANAL+ EXTRA2 i w serwisie CANAL+: https://t.co/45gDeTjRc6 pic.twitter.com/7ulGEq2hlK — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 29, 2025

Defensywny pomocnik AFC Bournemouth niemal z połowy boiska trafił do siatki rywali i zaskoczył tym samym bramkarza gospodarzy, który był bez szans, aby złapać piłkę, która zmierzała za jego plecy. 26-letniego Amerykanina to drugi gol w tym sezonie. Do tej pory rozegrał 13 spotkań i zanotował także jedną asystę.

