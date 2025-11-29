Man United chce napastnika. Gigant przygotowuje ofertę

Manchester United dołączył do rywalizacji o utalentowanego napastnika. Franculino Dju z FC Midtjylland znalazł się w kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów - donosi portal Tipsbladet.dk.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Franculino Dju na radarze Manchesteru United

Manchester United wciąż nie potrafi ustabilizować formy w tym sezonie, choć zespół ma za sobą serię trzech zwycięstw z rzędu w Premier League. Władze klubu aktywnie monitorują rynek napastników. Niepewna przyszłość Joshuy Zirkzee oraz brak odpowiedniej głębi w ofensywie sprawiają, Ruben Amorim rozgląda się za zawodnikiem, który mógłby wzmocnić skład zarówno tu i teraz, jak i w perspektywie kilku najbliższych lat.

Jednym z głównych kandydatów stał się Franculino Dju, reprezentant Gwinei Bissau i jedna z największych rewelacji trwającego sezonu. 21-letni napastnik imponuje formą. Jego dorobek to 19 goli i trzy asysty w 28 meczach w barwach FC Midtjylland.

Według informacji portalu Tipsbladet.dk, w grze o transfer pozostają również Bayern Monachium, Everton oraz Tottenham Hotspur. Angielskie kluby już od dłuższego czasu obserwują rozwój. Midtjylland doskonale zdaje sobie sprawę z rosnącego zainteresowania swoim zawodnikiem. Klub oczekuje za niego około 35 milionów euro.

Franculino Dju trafił do duńskiego zespołu latem 2023 roku z Benfiki Lizbona. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2029 roku, a portal Transfermarkt.de wycenia go obecnie na 13 milionów euro. Midtjylland liczy jednak, że dzięki świetnej formie 21-latka uda się ustanowić rekord sprzedaży w historii klubu.