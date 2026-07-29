Real Madryt rozstaje się pomocnikiem. Blisko transfer do Premier League

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Cesar Palacios przenosi się do Fulham

Fulham jest bardzo blisko sfinalizowania kolejnego interesującego transferu. Na celowniku znalazł się pomocnik Realu Madryt. Klub z Londynu prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie sprowadzenia Cesara Palaciosa. Jak informuje Fabrizio Romano, rozmowy pomiędzy Fulham a Królewskimi w ostatnich godzinach wyraźnie przyspieszyły.

Hiszpański gigant pozwolił Palaciosowi na zmianę klubu, ale jednocześnie chce zabezpieczyć swoje interesy na przyszłość. Real od lat stosuje podobną strategię wobec wychowanków akademii, pozostawiając sobie możliwość odkupu zawodnika lub zapewniając sobie procent od kolejnej sprzedaży.

🚨⚪️⚫️ Fulham are closing in on Cesar Palacios deal from Real Madrid as details of the formula are being discussed.



Real Madrid want to keep future control on the player and talks are moving to the final stages. pic.twitter.com/zRc7SFDlCg — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2026

Dużym argumentem przemawiającym za transferem 21-letniego pomocnika do Fulham jest osoba Alvaro Arbeloi. Były trener i zawodnik Los Blancos tego lata objął stanowisko trenera londyńskiego klubu i chce sprowadzać młodych piłkarzy, których dobrze zna z czasów pracy Królewskich.

Ofensywny pomocnik zadebiutował w pierwszym zespole w styczniu tego roku, a w sezonie 2025/2026 wystąpił siedem razy. Brak regularnych występów sprawił jednak, że zawodnik zaczął rozważać zmianę klubu. Zainteresowanie Palaciosem wynika również z potrzeby wzmocnienia ofensywy. Fulham tego lata straciło Harry’ego Wilsona, którego kontrakt wygasł, a zawodnik zdecydował się na przeprowadzkę do Leeds United. Londyńczycy potrzebują nowego zawodnika odpowiedzialnego za kreowanie gry i zwiększenie jakości w ostatniej tercji boiska.