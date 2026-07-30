PSG finalizuje wielki transfer. Negocjacje w decydującej fazie

Paris Saint-Germain od dłuższego czasu zabiega o transfer Maghnesa Akliouche’a z AS Monaco. Fabrizio Romano ujawnił, że rozmowy pomiędzy francuskimi klubami nabrały tempa.

fot. Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Maghnes Akliouche blisko dołączenia do PSG

Paris Saint-Germain wygrało dwie ostatnie edycje Ligi Mistrzów. W minionym sezonie po raz piąty z rzędu paryski gigant sięgnął po mistrzostwo Francji. Architektem największych sukcesów zespołu jest bez wątpienia Luis Enrique, który stworzył niezwykle silną kadrę pełną gwiazd.

Mimo ogromnego potencjału PSG nie zamierza jednak zwalniać tempa na rynku transferowym. Mistrz Francji chce nadal wzmacniać skład i według najnowszych informacji jest coraz bliżej pozyskania Maghnesa Akliouche’a z AS Monaco. Zdaniem Fabrizio Romano rozmowy pomiędzy francuskimi klubami nabrały tempa, a negocjacje weszły w decydującą fazę.

– Porozumienie między klubami jest obecnie w końcowej fazie. Szczegóły zostaną doprecyzowane, a potem spodziewamy się kolejnego kroku– przekazał włoski dziennikarz. Saga transferowa z udziałem 24-letniego skrzydłowego trwa już od kilku tygodni. Enrique chce mieć w swoim zespole jeszcze większą rywalizację w ofensywie, a reprezentant Francji jest postrzegany jako piłkarz mogący odegrać ważną rolę w Paryżu przez wiele kolejnych lat.

🚨🔴🔵 EXCL: Paris Saint-Germain and AS Monaco reach breakthrough in talks for Maghnes Akliouche!



Agreement now at final stages between clubs. Details to be sorted and then here we go expected next. 🇫🇷 pic.twitter.com/tcaFc70Gpe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 30, 2026

Początkowo rozmowy pomiędzy klubami nie należały jednak do łatwych. Monaco miało odrzucić pierwszą ofertę Paris Saint-Germain opiewającą na 45 milionów euro. Klub z Księstwa nie był gotowy rozstać się ze swoją największą gwiazdą i oczekiwał nawet około 70 milionów euro.

PSG nie zamierzało jednak podejmować pochopnych decyzji i nie chciało przepłacać za zawodnika, który ma ważny kontrakt z Monaco do czerwca 2028 roku. Władze paryskiego klubu zachowały cierpliwość, a najnowsze doniesienia sugerują, że strategia przyniosła oczekiwany efekt.

Akliouche w poprzednim sezonie był jednym z liderów Monaco. Łącznie wystąpił w 43 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, zdobywając siedem bramek oraz notując 11 asyst. Wcześniej sygnały o zainteresowaniu reprezentantem Francji wysyłał Liverpool, ale teraz wybrał inne cele transferowe.