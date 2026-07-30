Vinicius kuszony przez giganta Premier League! Wielka mobilizacja

Arsenal w pełni skupia się na transferze Viniciusa Juniora. Zaangażowani są w tę operację właściciele klubu, którzy mogą zapłacić wielkie pieniądze - twierdzi ESPN. Gwiazdor Realu Madryt ma przed sobą kluczową decyzję.

Cesar Ortiz Gonzalez/ Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Vinicius Junior

Arsenal już przedstawił propozycję. Walczy o Viniciusa

Arsenal pragnie wykorzystać niepewną sytuację Viniciusa Juniora i sprowadzić go na Emirates Stadium. Kontrakt gwiazdora wygasa w 2027 roku i w tej sprawie nic się nie zmienia. Real Madryt pragnie go zatrzymać, ale nie zamierza iść na jakiekolwiek ustępstwa i sprostać jego finansowym oczekiwaniom. Negocjacje pozostają w zawieszeniu – klub nie złożył mu nowej, lepszej oferty, a strony nawet się w tej sprawie nie spotkały.

Priorytetem Brazylijczyka jest dalsza gra na Santiago Bernabeu, natomiast ma świadomość, że jeszcze tego lata może dojść do hitowego transferu z jego udziałem. Woli tego uniknąć, ale jednocześnie liczy na konkretny ruch ze strony Realu Madryt, który potwierdzi, że jest on traktowany jak największa gwiazda. Na dzisiaj tego nie ma.

Sporą determinacją wykazują się za to Kanonierzy. ESPN twierdzi, że w pełni angażują się właśnie w tę operację. Biorą w niej udział właściciele klubu, gotowi zapłacić wielkie pieniądze zarówno Realowi Madryt, jak i samemu zawodnikowi. Nawiązano już kontakt z jego agentami, którym przedstawiono konkretną propozycję. Kluczowa decyzja będzie należeć do Viniciusa.

🚨 BREAKING: Arsenal’s owners are involved in Vini Jr.’s deal and they want to go ALL IN.



Arsenal made direct contact with the Vini’s agency and have presented their idea.



NOTHING changed from Real Madrid’s side: NO improved offer and no new meeting yet.



It ALL depends on… pic.twitter.com/bB0lVSF0bd — Madrid Zone (@theMadridZone) July 29, 2026

W piątek Brazylijczyk ma wrócić do klubu po urlopie. Być może wtedy temat jego przyszłości przyspieszy.