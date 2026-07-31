Chelsea podbiła ofertę za gwiazdę Premier League do 80 mln euro

12:12, 31. lipca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  CaughtOffside

Chelsea nie rezygnuje z walki o Alexa Scotta i przygotowuje kolejną ofertę za pomocnika Bournemouth. Londyńczycy liczą, że tym razem zbliżą się do oczekiwań rywala z Premier League, choć porozumienie wciąż jest daleko.

Xabi Alonso
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LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Bournemouth nie zamierza łatwo oddać Scotta

Chelsea uczyniła Alexa Scotta jednym z głównych celów transferowych na letnie okno. Według informacji „CaughtOffside” londyński klub zamierza złożyć nową ofertę opiewającą na około 70 milionów funtów. Poprzednia propozycja w wysokości 64 milionów funtów została odrzucona przez Bournemouth.

Problemem pozostają oczekiwania finansowe klubu. Bournemouth wycenia 22-letniego pomocnika na około 80 milionów funtów i nadal podkreśla, że nie planuje sprzedaży jednego ze swoich kluczowych zawodników. Mimo to Chelsea nie zamierza rezygnować z rozmów i chce ponownie usiąść do negocjacji.

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Transfer Jordana Hendersona nie zmienia planów The Blues. Klub nadal chce sprowadzić młodszego środkowego pomocnika, a Scott pozostaje numerem jeden na liście życzeń. Anglik wzbudza także zainteresowanie Manchesteru United, Liverpoolu i Tottenhamu, natomiast Arsenal miał wcześniej jedynie zapytać o możliwość transferu. Według źródeł Liverpool również może włączyć się do rywalizacji, ponieważ trener Andoni Iraola jest wielkim zwolennikiem zawodnika.

W ostatnich dniach pojawiły się spekulacje, że kontuzja Eli Juniora Kroupiego może skłonić Bournemouth do sprzedaży Scotta. Część źródeł stanowczo temu zaprzecza. Klub znajduje się w dobrej sytuacji finansowej po awansie do europejskich pucharów i nie odczuwa presji związanej z koniecznością sprzedaży kolejnego czołowego piłkarza.