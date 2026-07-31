Arsenal szykuje wielki transfer! Oferują 65 mln funtów za obrońcę

fot. Alberto Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Arsenal szuka zastępstwa dla Saliby

William Saliba doznał kontuzji pleców podczas półfinału Mistrzostw Świata i czeka go długa przerwa w grze. Poważne problemy zdrowotne kluczowego stopera Arsenalu zmusiły Mikela Artetę do działania. Szkoleniowiec nie chce ryzykować i liczy na sprowadzenie gwiazdy, która z miejsca wejdzie do wyjściowej jedenastki.

Głównym celem Kanonierów stał się Ezri Konsa. Anglik ma za sobą kapitalny sezon, w którym sięgnął z Aston Villą po Ligę Europy i zajął czwarte miejsce w Premier League. Dodatkowo zawodnik zdobył niedawno brązowy medal na mundialu. Atutem defensora jest również uniwersalność, gdyż może grać nie tylko na środku obrony, ale także na prawej stronie.

Klub z Birmingham nie ma najmniejszej ochoty pozbywać się lidera defensywy. Kontrakt wychowanka Charlton Athletic obowiązuje do czerwca 2028 roku, a Unai Emery uważa go za jednego ze swoich najważniejszych ludzi w szatni. Mimo to Arsenal liczy, że oferta w wysokości 65 milionów funtów wystarczy, żeby przekonać klub z Villa Park do sprzedaży.

Ewentualne odejście 28-latka zmusi Aston Villę do znalezienia następcy. Na celowniku zespołu znajduje się Axel Disasi z Chelsea, który ma za sobą wypożyczenie do West Hamu.

W zeszłym sezonie Konsa rozegrał 48 meczów, w których strzelił dwie bramki i zanotował jedną asystę. Piłkarz jest także jednym z kapitanów zespołu z Birmingham.