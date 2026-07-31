FC Barcelona ma problem. Giganci ruszyli po jej gwiazdę

FC Barcelona może mieć problem z zatrzymaniem Ferrana Torresa. Hiszpan znalazł się na celowniku europejskich gigantów. Najbliższe dni mogą okazać się kluczowe dla jego przyszłości.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Ferran Torres przed wielką decyzją. Barcelona może nie mieć wyjścia

FC Barcelona musi zmierzyć się z rosnącą presją wokół przyszłości Ferrana Torresa. Skrzydłowy mistrzów La Liga wzbudza coraz większe zainteresowanie na rynku transferowym, a do walki o jego podpis miały dołączyć kolejne angielskie kluby.

„SPORT” powołujący się na źródła z Anglii, przekazał że Arsenal i Tottenham Hotspur znalazły się w gronie ekip zainteresowanych sprowadzeniem reprezentanta Hiszpanii. Wcześniej sytuację zawodnika monitorowały już Paris Saint-Germain oraz Atletico Madryt.

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Barcelona nie zamierza jednak łatwo rozstawać się z Ferranem Torresem. Jego obecna umowa obowiązuje do czerwca 2027 roku, a klub planuje we wrześniu rozpocząć rozmowy dotyczące jej przedłużenia. Problemem może być jednak coraz większa liczba chętnych, którzy widzą w 26-latku wartościowe wzmocnienie ofensywy.

Po bardzo udanym sezonie klubowym oraz świetnym występie podczas MŚ 2026 wartość Hiszpana znacząco wzrosła. Ferran orres odbudował swoją pozycję i ponownie stał się zawodnikiem wzbudzającym zainteresowanie największych drużyn Europy.

Najbardziej zdecydowanym klubem w tym wyścigu pozostaje PSG, którego trener Luis Enrique doskonale zna możliwości swojego rodaka. Tottenham również miał wykonać konkretne ruchy po tym, jak nie udało mu się sprowadzić Eli Juniora Kroupiego, natomiast Arsenal traktuje Ferrana Torresa jako jedną z alternatyw transferowych.