Legia Warszawa pożegna legendę. Klub podał szczegóły

Legia Warszawa przekazała najnowsze informacje w sprawie oficjalnego pożegnania Artura Jędrzejczyka na stadionie przy Łazienkowskiej. Klub chce w wyjątkowy sposób uhonorować byłego zawodnika.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Stadion Legii Warszawa

Artur Jędrzejczyk doczeka się pożegnania. Legia już potwierdziła

Legia Warszawa oficjalnie potwierdziła, że w najbliższym czasie odbędzie się specjalna ceremonia poświęcona Arturowi Jędrzejczykowi. Stołeczny klub chce w ten sposób podziękować byłemu kapitanowi oraz najbardziej utytułowanemu zawodnikowi w historii Legii za lata spędzone przy Łazienkowskiej.

„Dokładna data ceremonii będzie ustalona z uwzględnieniem dostępności Artura, z którym jesteśmy w stałym kontakcie. Podziękujemy mu za wspaniałą karierę w barwach Legii” – przekazała Legia w oficjalnym komunikacie.

Stołeczny klub odniósł się również do najbliższego meczu z Zagłębiem Lubin, który będzie miał wyjątkowy charakter ze względu na 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Legia poinformowała, że po rozmowach ze Związkiem Powstańców Warszawskich ustalono, iż bohaterowie Powstania pojawią się na kolejnym spotkaniu domowym. Będzie to mecz z Radomiakiem Radom zaplanowany na 14 sierpnia.

Legionistki i Legioniści,



Tak jak informowaliśmy, na początku tego sezonu chcemy oficjalnie podziękować Arturowi Jędrzejczykowi – najbardziej utytułowanemu piłkarzowi w historii Legii Warszawa – za wszystkie zasługi dla naszego klubu. Dokładna data ceremonii będzie ustalona z… pic.twitter.com/iB8RhA7vd6 — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) July 31, 2026

Jędrzejczyk opuścił warszawski klub po zakończeniu poprzedniego sezonu. Łącznie w barwach Wojskowych 38-latek rozegrał 416 meczów, zdobył 11 bramek i dorzucił 15 asyst. Na koncie ma sześć zdobytych mistrzostw Polski, a także 7-krotnie sięgał po Puchar Polski. 41-krotny reprezentant Polski w trakcie kariery był także związany z Koroną Kielce, Dolcanem Ząbki, GKS-em Jastrzębie oraz FK Krasnodar.