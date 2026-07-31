Chelsea już czuje różnicę. Cole Palmer ujawnił, co zmienił Xabi Alonso

Chelsea już odczuwa efekty pracy Xabiego Alonso. Cole Palmer nie ukrywa, że Hiszpan wniósł do drużyny świeżą energię, a jego pomysły spotkały się z pozytywnym odbiorem w szatni.

fot. LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso dopiero zaczął, a już wywołał poruszenie w Chelsea

Chelsea rozpoczęła nowy etap pod wodzą Xabiego Alonso, a pierwsze sygnały płynące z zespołu są niezwykle optymistyczne. Jednym z piłkarzy, którzy otwarcie wypowiedzieli się na temat nowego trenera, jest Cole Palmer. Angielski pomocnik nie szczędził szkoleniowcowi komplementów. Tym samym jasno dał do zrozumienia, że zmiana na ławce trenerskiej została przez zawodników bardzo dobrze przyjęta.

– Xabi Alonso był dla nas, piłkarzy, powiewem świeżości. Jesteśmy bardzo zadowoleni, podobają nam się jego pomysły – powiedział Palmer cytowany przez Fabrizio Romano na platformie X.

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Tak jednoznaczna opinia jednego z liderów The Blues może być dobrym sygnałem dla kibiców przed kolejnymi wyzwaniami. Xabi Alonso od początku swojej pracy stawia na nowoczesne rozwiązania taktyczne i intensywność, a pozytywne reakcje zawodników sugerują, że jego metody szybko znajdują uznanie w szatni.

Chelsea przeżywa obecnie niezwykle ważny moment. Klub liczy, że nowy szkoleniowiec nie tylko odmieni styl gry zespołu, ale również pozwoli wrócić do walki o najwyższe cele. Jeśli kolejne tygodnie potwierdzą słowa Palmera na boisku, Londyńczycy mogą z optymizmem patrzeć na nadchodząc i ponownie stać się jedną z najgroźniejszych drużyn w angielskiej Premier League.

Chelsea do ligowego grania wróci 24 sierpnia, mierząc się w roli gościa z Fulham. Tymczasem w sobotę 1 sierpnia stołeczną ekipę czeka spotkanie kontrolne z Tottenhamem Hotspur.