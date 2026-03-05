Man Utd zatrzymany. Carrick szczerze o tym, co poszło nie tak

07:36, 5. marca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Sky Sports

Manchester United w meczu 29. kolejki doznał pierwszej porażki pod wodzą Michaela Carricka, ulegając Newcastle United (1:2). Po spotkaniu Anglik skomentował występ drużyny.

Michael Carrick
Obserwuj nas w
fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Michael Carrick podsumował spotkanie Newcastle – Man Utd

Manchester United dzięki zmianie na stanowisku trenera wrócił do gry o miejsce premiowane występami w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Drużyna przez długi czas kroczyła od zwycięstwa do zwycięstwa. Czerwone Diabły zostały jednak zatrzymane w środowy wieczór. Na temat przegranej z Newcastle United, które grało całą drugą połowę w dziesiątkę, wypowiedział się Michael Carrick.

– Nie jesteśmy zadowoleni z naszej dzisiejszej gry. Dominowaliśmy przez większość meczu, ale trzeba przyznać, że Newcastle zasługuje na uznanie. Wiedzieliśmy, że będzie ciężko, a w trakcie meczu znaleźliśmy się w sytuacji, którą powinniśmy byli wykorzystać, ale nam się to nie udało – powiedział menedżer Man Utd cytowany przez Sky Sports.

– To bardzo mnie rozczarowuje. Zagraliśmy poniżej oczekiwań. Newcastle zasłużyło na zwycięstwo. Nie chcę tego mówić, ale to prawda. Musimy wrócić do pracy i lepiej przygotować się do następnego meczu – zaznaczył Carrick.

Ekipa z Old Trafford aktualnie wciąż legitymuje się dorobkiem 51 punktów. Tymczasem swoje kolejne spotkanie Man Utd rozegra dopiero 15 marca. Zmierzy się wówczas w roli gospodarza z Aston Villą. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 15:00. Z kolei po tym starciu ekipa Carricka zmierzy się na wyjeździe z Bournemouth, a po tym spotkaniu uda się na przerwę reprezentacyjną. Po niej wróci do gry dopiero 13 kwietnia przy okazji ligowego starcia z Leeds United.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź