Man Utd zatrzymany. Carrick szczerze o tym, co poszło nie tak

Michael Carrick podsumował spotkanie Newcastle – Man Utd

Manchester United dzięki zmianie na stanowisku trenera wrócił do gry o miejsce premiowane występami w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Drużyna przez długi czas kroczyła od zwycięstwa do zwycięstwa. Czerwone Diabły zostały jednak zatrzymane w środowy wieczór. Na temat przegranej z Newcastle United, które grało całą drugą połowę w dziesiątkę, wypowiedział się Michael Carrick.

– Nie jesteśmy zadowoleni z naszej dzisiejszej gry. Dominowaliśmy przez większość meczu, ale trzeba przyznać, że Newcastle zasługuje na uznanie. Wiedzieliśmy, że będzie ciężko, a w trakcie meczu znaleźliśmy się w sytuacji, którą powinniśmy byli wykorzystać, ale nam się to nie udało – powiedział menedżer Man Utd cytowany przez Sky Sports.

– To bardzo mnie rozczarowuje. Zagraliśmy poniżej oczekiwań. Newcastle zasłużyło na zwycięstwo. Nie chcę tego mówić, ale to prawda. Musimy wrócić do pracy i lepiej przygotować się do następnego meczu – zaznaczył Carrick.

Ekipa z Old Trafford aktualnie wciąż legitymuje się dorobkiem 51 punktów. Tymczasem swoje kolejne spotkanie Man Utd rozegra dopiero 15 marca. Zmierzy się wówczas w roli gospodarza z Aston Villą. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 15:00. Z kolei po tym starciu ekipa Carricka zmierzy się na wyjeździe z Bournemouth, a po tym spotkaniu uda się na przerwę reprezentacyjną. Po niej wróci do gry dopiero 13 kwietnia przy okazji ligowego starcia z Leeds United.