Presja rośnie z każdym meczem. Liverpool gra o wszystko

Liverpool rywalizuje o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. BBC Sport przekazało natomiast, co może grozić klubowi, jeśli cel nie zostanie zrealizowany.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool może ponieść ogromne straty finansowe

Liverpool aktualnie legitymuje się dorobkiem 48 punktów, mając trzy oczka straty do Aston Villa F.C., zajmującej czwarte miejsce. Jednocześnie drużyna z Anfield Road wciąż ma szanse na to, aby znaleźć się w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Tymczasem ciekawe wieści przekazał serwis BBC Sport.

Źródło dało do zrozumienia, że The Reds są pod presją, bo jeśli nie zakwalifikują się do kolejnej edycji elitarnych rozgrywek, klub może stracić nawet 120 milionów funtów. Według dziennikarzy BBC Sport brak kwalifikacji może znacząco wpłynąć na zarobki zawodników oraz ogólną kondycję finansową zespołu.

Jasne jest jednak to, że na dzisiaj finanse Liverpoolu sa stabilne, mimo że w trakcie ostatniego letniego okna transferowego klub poniósł znaczne wydatki na wzmocnienia.

We wtorkowy wieczór ekipa prowadzona przez Arne Slot przegrała na wyjeździe z Wolverhampton Wanderers (1:2) w ramach 29. kolejki Premier League. Ciekawostką jest natomiast to, że w piątek oba zespoły zmierzą się ze sobą ponownie. Tym razem stawką będzie awans do kolejnej fazy FA Cup.

Do najbliższej przerwy reprezentacyjnej Liverpool ma do rozegrania jeszcze pięć spotkań. Zmierzy się między innymi w dwumeczu Ligi Mistrzów z Galatasaray, a także z Tottenham Hotspur. czy Brighton & Hove Albion. Niewykluczone, że kluczowy dla The Reds będzie mecz z Manchester United F.C. zaplanowany na 2 maja.