Liverpool czekał na te informacje. Chodzi o Salaha

Mohamed Salah może odetchnąć z ulgą po ostatnich doniesieniach o swoim stanie zdrowia. Pierwotne obawy okazały się przesadzone, a powrót do gry nastąpi szybciej, niż zakładano.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Zwrot akcji wokół Mohameda Salaha

Mohamed Salah nie opuści reszty sezonu, mimo wcześniejszych spekulacji sugerujących poważny uraz. Skrzydłowy Liverpoolu doznał kontuzji 25 kwietnia podczas wygranego meczu z Crystal Palace (3:1) w 34. kolejce Premier League, co natychmiast wywołało niepokój wśród kibiców i mediów.

Początkowo pojawiały się informacje, że Egipcjanin może zmagać się z poważnym problemem mięśniowym, który wykluczy go z gry do końca rozgrywek. Jak jednak poinformowała oficjalna strona internetowa The Reds, szczegółowe badania wykazały, że uraz nie jest groźny.

Z komunikatu klubu wynika, że Salah doznał jedynie niewielkiego uszkodzenia mięśnia, które nie wymaga długiej przerwy. To oznacza, że jeden z kluczowych zawodników angielskiej ekipy powinien wrócić na boisko jeszcze przed zakończeniem kończącej się kampanii.

Informacja ta ma ogromne znaczenie dla Liverpoolu, który wciąż walczy o jak najlepsze miejsce w tabeli Premier League. Obecność Salaha w końcówce sezonu może okazać się decydująca, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego wpływ na ofensywę zespołu.

Dodatkowego kontekstu sprawie nadają doniesienia, że bieżący sezon może być ostatnim dla Egipcjanina w barwach klubu. Tym bardziej jego powrót na boisko przed zakończeniem rozgrywek może mieć szczególne znaczenie zarówno dla drużyny, jak i kibiców.